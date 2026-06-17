ДБ призова кандидатът за подуправител на НЗОК да бъде изтеглен

"Демократична България" призоваха управляващите от "Прогресивна България" да изтеглят кандидатурата на Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК. Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов напомни, че Меджидиев е бил началник на Мавров, на когото те поискаха оставката. "Знакът е - сменяме едното лице от фасадата с другото лице от фасадата", смята Божанов.

"Призоваваме управляващите да изтеглят тази кандидатура и да предложат истински реформатор, който да направи така, че здравната каса да не се източва", призова Божанов. ОЩЕ: С много закъснение: Парламентът задвижи избора на втори подуправител на НЗОК

Няма нужда от двама подуправители

Божанов обърна внимание, че по закон има двама подуправители, за да се задоволят коалиционни баланси в миналото.

"Ние ще предложим след като се оттеглят Мавров и настоящият подуправител, да остане един. Няма нужда от толкова много постове за хора, които слагат чадъри върху една или друга схема", смята още Божанов.

Припомняме, че вторият подуправител беше въведен от мнозинството на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН в предишния парламент, но така и позицията не беше запълнена.

Санкциите срещу Русия

Божанов коментира и статия на "Политико", че България най-вероятно ще бъде срещу поредния пакет санкции срещу Русия.

"Първо да видим дали е вярно. Ние винаги сме подкрепяли обща европейска политика по отношение на санкциите, според нас следва да продължим да я подкрепяме", заяви още Божанов. ОЩЕ: Този път наистина: ЕС планира да предприеме мерки срещу Русия