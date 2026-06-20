Делян Добрев напуска Народното събрание и политиката

Бившият министър на енергетиката, а понастоящем депутат от ГЕРБ-СДС Делян Добрев ще се оттегли от Народното събрание и политиката, предаде bTV. Като мотив за решението си, Добрев посочва, че иска да даде път на младите. "Ще продължа да помагам и да участвам в партийния живот, но съм преценил да дам път на младите. Благодаря на Бойко Борисов, че ми е давал възможност през всичките тези 20 години и ме е подкрепял", коментира Добрев на среща с младежката структура на партията в Раковски. Още: Делян Добрев наруши мълчанието и сложи точка: Тръгва ли си от ГЕРБ?

Добрев си тръгва след лятната ваканция на депутатите

Снима: БГНЕС

Още: Деница Сачева след слуховете за напускане на Делян Добрев: Никога не си тръгвам, когато е трудно

Добрев планира да напусне Народното събрание в края на сесията - след лятната ваканция на депутатите.

От 2009 г. той е депутат от ГЕРБ в 41-ото НС, където е заместник-председател на Комисията по икономическа политика, икономика и туризъм и член на Комисията по бюджет и финанси.

През 2014 г. става председател на парламентарната комисия по енергетика.

Заради скандала "кумгейт" Добрев подава оставка от всички постове през 2017 година. Тогава е обвинен от Елена Йончева, че в общината в Хасково, където Добрев е областен координатор на ГЕРБ, са назначени негови роднини и приятели.

Впоследствие обвиненията не са доказани.

Още: В ГЕРБ не знаят за оставката на Делян Добрев