Депутатите почетоха паметта на Любен Дилов-син (СНИМКИ)

С едноминутно мълчание народните представители почетоха паметта на Любен Дилов-син в началото на днешното пленарно заседание. Предложението беше направено от Тома Биков от ГЕРБ. Дилов беше избран за депутат от коалицията и в 52-рото Народно събрание, но заради тежко заболяване не успя да положи клетва.

"Любо Дилов не обичаше мълчанието, но въпреки това аз ще си позволя да поискам минута мълчание в негова памет", заяви Биков от парламентарната трибуна. По думите му това е може би най-тежкото предложение, което е отправял в пленарната зала.

В изказването си той припомни, че Любен Дилов е бил народен представител в осем парламента и е оставил ярка следа както в политическия, така и в обществения живот на страната. Биков подчерта, че като депутат Дилов никога не е харесвал излишната патетика. Още: Йотова за Дилов-син: Умееше да провокира, надсмиваше се първо над себе си и след това на всичко наоколо

Според него журналистът, публицист и политик е бил "значим културен факт" за българското общество.

"Той беше от хората, които караха тази зала понякога да не се взима толкова насериозно. И мисля, че този дух и стил трябва да бъдат запазени не само в този парламент, но и в следващите. Когато се взимаме прекалено насериозно, да си спомняме за него и да гледаме на живота малко по-ведро", каза още Тома Биков.

След почитането на паметта му председателят на Народното събрание Михаела Доцова също отдаде заслужено признание на Дилов. Още: "Беше най-светлият човек": Трифонов се сбогува с Любен Дилов-син

"Любен Дилов наистина остави трайна следа в българското общество", заяви тя.