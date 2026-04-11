Доган в Търговище: Битката е за съхраняването на културния код и сигурността на общността (СНИМКИ)*

Почетният председател на Алианс за права и свободи д-р Ахмед Доган се срещна с членове и симпатизанти на партията в Търговище, където отправи силни послания за значението на културната идентичност и предстоящите избори, съобщиха от пресцентъра на партията. В изказването си той подчерта, че всеки човек е носител на своя културен код, който включва език, религия, история, етнос и основни ценности. По думите му именно този код изгражда общността и трябва да бъде съхранен и развиван.

„Всички ние представляваме нашия културен код. Културният код е нашата общност, нашата етнорелигиозна същност – език, религия, история, етнос, основни ценности. Ние искаме да запазим и да дадем живот на културния си код“, заяви д-р Доган, като допълни, че вижда своята роля като координатор в усилията за неговото съхранение.

Най-голямото предизвикателство пред общността

Той определи предстоящите избори като най-голямото предизвикателство пред общността, подчертавайки, че залогът е много по-голям от политическото представителство.

„Не става въпрос дали АПС ще съществува или не, а дали общността ще има сигурност, спокойствие и гаранция за утрешния си ден“, изтъкна той.

Д-р Доган акцентира и върху ролята на младите хора, като посочи, че усилията на партията са насочени към тяхното развитие и утвърждаване.

„Цялата ни борба е за младите хора – да ги култивираме така, че да бъдат верни на своя културен код, верни на себе си и на своята общност“, заяви още той.

Срещата в Търговище премина при засилен интерес от страна на местните структури и структури от съседни области, кандидатинза народни представители и симпатизанти на Алианс за права и свободи.

*Материалът е публикуван съгласно договор, сключен между "Уебграунд Груп" АД и Коалиция "Алианс за права и свободи" (АПС) за предстоящите парламентарни избори 2026 г. Купуването и продаването на гласове е престъпление!