"Достигнал е до пенсионна възраст и е разбрал": Асен Василев за Борисов и ръста на пенсиите (ВИДЕО)

"Явно след като г-н Борисов е достигнал до пенсионна възраст е разбрал, че е добре да се вдигат пенсиите и да се спазва закона и швейцарското правило", каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите в парламента. Думите му бяха в отговор на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от сутринта, че мнозинството следва инерцията на бюджетите на Асен Василев и затова ще има ръст на пенсиите и минамалната работна заплата, за което вчера се разбраха управляващите.

"Лошата новина е, че е научил урока само наполовина. Втората половина от "лошите бюджети" на Асен Василев беше да не се вдигат данъците и осигуровките. Това е абсолютно критично, ако искаме бизнесът да може да работи нормално. Това е разликата между лява и центристка политика. През всички кризи, през които минахме, не си позволихме да вдигнем осигуровките", каза още Василев.

Призив към Борисов "да спре парите за прасе-касичката"

Според него обаче е по-лесно да бръкнеш в джоба на всеки български гражданин и да вземеш 600 лв., отколкото да се спрат парите към касичката наразличните бизнеси, които захранват властта и правят корупция

"Това е, което се правеше 2021, 2022 и бюджет 2024 г. Данъците не се вдигнаха, а в същото време имаше достатъчно средства и за пенсии и заплати, но нямаше средства за "прасе - касичките", посочи Василев.

Василев заяви, че е добре Борисов да седне, да попрочете, да поразпита и да ограничи парите към "прасе-касичките" и тогава няма нужда да вдига и осигуровките.

Натискът на опозицията

Лидерът на "Продължаваме промяната" посочи, че след натиска, който се оказа от обществото и от опозицията, управляващите са коригирали част от наистина сбърканите параметри в бюджета. "Майчинските все пак ще се вдигнат, ще се спази закона и минималната работна заплата ще се вдигнат", смята Василев.

По думите му обаче това, което е прието от Надзора на НЗОК, все пак ще се вдигат средствата за медицински сестри и млади лекари по възможно най-лошия начин - еднократно и с фиксирана сума.