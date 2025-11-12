"Държавата на "голямото Д и малкото б" е координирала действията си с Кремъл": Кирил Петков за "Лукойл"

"Ако България имаше нормално управление, което не се води от г-н „Магнитски”, трябваше да се назначи доверен международен управител (не поредният човек на Пеевски, Самуилов или Интернешънъл Асет Банк); да се гарантира, че нито цент не отива към Русия на база на дейността на особения управител с международна репутация и наблюдение от българската държава; да се спазва международното право, за да не вкарваме България в скъпи арбитражи, които да изплащаме с години". Това пише в профила си в социалните мрежи бившият премиер и съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков по повод напрежението около изтичащия срок за назначаване на особен управител на рафинерията на "Лукойл" у нас.

По думите му "държавата на "голямото Д и малкото б" вече има координирани действия с Русия по темата. "Като знаем Борисов, че не е чак толкова смел - наистина ли смятате, че би направил всичко това срещу интересите на Путин? Аз не мисля. Което оставя само едно обяснение: Борисов и Пеевски са координирали действията си с Кремъл. Точките 3 и 4 работят идеално – както за нашите мутри, така и за руските интереси", подчертава още Петков.

Какво очаква?

Бившият премиер даде и своите предположения как ще се развие въпросът с процедурата по назначаването на особен управител:

"Да предложат поредния фиктивен управител, съгласуван между Пеевски, Борисов, Маджо и други фигури – така че OFAC да бъде принуден „да си затвори очите”, защото реалният контрол пак отива при санкционирани лица и руски активи. Тук се надявам, че OFAC няма да им даде тази възможност, защото застрашава реално смисъла на тези санкции. Как може OFAC да гарантира на правителството на САЩ, че измисленият сламен човек на Пеевски няма да купува препродаден руски петрол или скрито няма да търгува със сенчестата флотилия на Путин (не мисля, че някой е забравил за паспортите към руски граждани или за нелегалната търговия на цигари).

Второ, те да продължат безумните акции, като вкарване на ДАНС в неделя – само за PR кадри, а реално дават нови аргументи за бъдещи арбитражни дела срещу България.

Трето, те да организират класическа мутренска схема – фирми отпред и отзад, източване на Лукойл, докато подготвят заграбването на активите. Крайният резултат: нормалните инвеститори се отказват, рафинерията остава за руснаците заплетена в съдебни дела, а България бива осъдена за пропуснати ползи и още куп щети, свързани с междувременните кражби от двамата дебелаци", пише още Петков.

