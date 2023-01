Евродепутатите от БСП и ВМРО не гласуваха за трибунала срещу Путин

Необвързващият документ беше приет с 472 гласа „за“, 19 „против“ и 33 „въздържал се“, но в системата на ЕП, в която се отчитат всички гласували, не присъства нито едно от седемте имена.

Става въпрос за евродепутатите Иво Христов, Цветелина Пенкова, Сергей Станишев (родом от Херсон), Петър Витанов и Елена Йончева от БСП/Прогресивен алианс на социалистите и демократите и Андрей Слабаков и Ангел Джамбазки от ВМРО/Европейски консерватори и реформисти.

Припомняме, че през ноември 2022 г. петимата български евродепутати от БСП гласуваха срещу решението на ЕП да обяви Русия за спонсор на тероризма.

Приетата днес резолюция от Европарламента призовава държавите членки да подкрепят създаването на международен трибунал, който да разследва и да съди отговорните за военните престъпления в Украйна. В това число влизат руският президент Владимир Путин и ръководството на Руската федерация, както и беларуският диктатор Александър Лукашенко и хората около него.

Законодателният орган днес призова ЕС "да работи в тясно сътрудничество с Украйна за търсене и изграждане на политическа подкрепа в Общото събрание на ООН и други международни форуми за създаването на специален трибунал за престъплението агресия срещу Украйна".

