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ГЕРБ утвърдиха водачите на листите

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ГЕРБ утвърдиха водачите на листите
Снимка: БГНЕС

Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ утвърди водачите на листи за парламентарните избори на 14 ноември 2021 г. До утре, 11 октомври, окончателно ще бъдат утвърдени и целите листи във всичките 31 многомандатни избирателни района.  

Прилагаме списък на водачите на листи:

1 МИР Благоевград – Росен Желязков

2 МИР Бургас – Любен Дилов

3 МИР Варна – проф. д-р Костадин Ангелов

4 МИР Велико Търново – проф. д-р Костадин Ангелов

5 МИР Видин – Росица Кирова

6 МИР Враца – Петя Аврамова

7 МИР Габрово – Томислав Дончев

8 МИР Добрич – Деница Сачева

9 МИР Кърджали – Цвета Караянчева

10 МИР Кюстендил Христо Терзийски

11 МИР Ловеч – Николай Нанков

12 МИР Монтана – Ирена Димова

13 МИР Пазарджик – Екатерина Захариева

14 МИР Перник – Кирил Ананиев

15 МИР Плевен – Валери Лачовски

16 МИР Пловдив град – Бойко Борисов

17 МИР Пловдив област – Дани Каназирева

18 МИР Разград – Десислава Атанасова

19 МИР Русе – Десислава Атанасова

20 МИР Силистра – Тодор Тодоров

21 МИР Сливен – Десислава Танева

22 МИР Смолян – д-р Красимир Събев

23 МИР София град – Румен Христов

24 МИР София град – Даниел Митов

25 МИР София град – Бойко Борисов

26 МИР София област – Младен Маринов

27 МИР Стара Загора – Красимир Вълчев

28 МИР Търговище – Теменужка Петкова

29 МИР Хасково – Делян Добрев

30 МИР Шумен – Красимир Вълчев

31 МИР Ямбол – Димитър Иванов

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