ГЕРБ утвърдиха водачите на листите

Ще последва ли нещо за Делян Пеевски след скандала Досиетата Пандора?

Да, ще бъде подведен под отговорност заради недеклариране на имущество, укриване на данъци и пране на пари

Да, но ще измислят да е нещо проформа, един вид мъмрене

Глупости, нищо няма да му направят, най-много някой разпит

Не мога да преценя