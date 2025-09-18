"Интересен флашмоб": Пиар експертът за блокираните входове на парламента

Блокирането на Народното събрание от страна на "Продължаваме промяната" не е нещо фатално, защото има много други входове за влизане без автомобил. Така че по някакъв начин не се ограничават правата на нито един депутат да изразява себе си по какъвто и да е начин. Това е просто един интересен флашмоб. Това заяви пиар експертът Георги Куртев в ефира на Нова телевизия относно акцията на ПП да блокира входовете на служебния паркинг на парламента.

Според политолога Цветанка Андреева с действията си от ПП напомнят стилистиката на "Възраждане". "Те правят подобен тип окупации. Следващата стъпка е да блокират микрофоните в залата. Това са радикални действия, които според мен спъват институционалния живот, което предполага една демокрация. Има си много други редица способи да изкажеш политическата си позиция", заяви тя.

За вота на недоверие

По думите на Куртев няма как математически да се случат нещата и вотът на недоверие да мине.

"Това е един от най-сериозните инструменти на опозицията. Той не е така необходимо да се хаби. Не е ясно какво ще стане, ако пък вземе да мине. Представете си, че по някаква причина нещо се случи, не влязат депутат от някои от партиите и вотът мине. Какво става? Дали опозицията е готова за служебно правителство или ще може да направим мнозинство по някакъв начин", даде друга възможност Куртев.