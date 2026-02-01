Иво Христов: Радев уцели десетката – той е единственото последователно отрицание на модела „Пеевски-Борисов“

Интервюто на президента Румен Радев предизвика силен обществен и политически отзвук, а острите реакции срещу него вече трети ден са показателни, че държавният глава е „уцелил десетката“. Това заяви Иво Христов, бивш началник на кабинета на президента.

По думите му сегашната политическа класа си служи с крайно опростени дилеми, за да „закрепости“ електората си. „Въпроси от типа „Чий е Крим?“ се използват като тест за лоялност – ако отговориш по определен начин, си наш, ако не – си в другия лагер“, коментира Христов. Според него президентът е показал способност за панорамно мислене върху българския политически пейзаж, без да се поддава на подобни схеми.

Христов подчерта, че е възможно човек да бъде загрижен за националната сигурност на България, без да е „безрезервен клакьор на евроатлантизма“, както и да се бори с корупцията, без да се стига до разрушаване на конституционния ред. По думите му именно десните формации са прекрачили тази граница в последните години.

„Хората имат основание да подкрепят Радев, защото той не само е отрицание на модела Делян Пеевски – Бойко Борисов, но и за девет години като държавен глава не е разочаровал избирателите си в позициите си“, заяви Христов. Той прогнозира, че част от партиите, които са преживели възход и спад през този период, вероятно ще изпаднат от следващия парламент.

По думите му президентът в продължение на девет години последователно назовава Пеевски и Борисов като основни символи на проблемния модел на управление, макар и в различен контекст. Това, според Христов, обяснява и острите реакции от страна на представители на т.нар. „жълтопаветна“ част от обществото, свързвана основно с електората на ПП-ДБ, която говори за „завладяна държава“ и беше сред водещите сили в протестите, довели до падането на правителството.

Иво Христов критикува и стила на политическия диалог, налаган от тази формация. „Политиката трябва да повишава кредото си – дори на езиково ниво. Няма да чуете от кръга на Радев лозунги като „Който не скача е дебел“ – това е простотия, не политика“, заяви той, подчертавайки, че президентът формулира ясни тези и поддържа уважителен тон в публичния дебат.

