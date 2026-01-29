Йордан Иванов: Ултиматумите в ПП-ДБ не са правилният път, нужни са преговори за силни листи

В рамките на коалицията "Продължаваме Промяната" - "Демократична България" не бива да се действа с ултиматуми при подреждането на кандидатските листи за предстоящите парламентарни избори. Това заяви в "Още от деня" по БНТ Йордан Иванов, заместник-председател на ДСБ, които са част т коалицията. Той подчерта, че разговорите тепърва предстоят и целта е излъчването на "най-качествените листи и възможно най-добър изборен резултат".

По думите му едностранното поставяне на условия, включително по отношение на конкретни имена, не е правилен подход в демократична коалиция. "Не търсете интрига там, където няма. Ние сме в добри отношения и ще водим преговори", заяви Иванов.

Той коментира и темата за Антикорупционната комисия, като определи закриването ѝ и прехвърлянето на разследващи правомощия към други структури като грешен ход. Според него това не води до реална борба с корупцията. "Прехвърлиха разследващите правомощия в т.нар. БОП и хвърлиха компроматите в ДАНС. Това не е борба с корупцията. Напротив – това е саморазправяне с политически опоненти. ДАНС все повече се превръща във вентилатор на компромати на гнусни политически интриги", коментира той и изрази опасения, че се унищожават материали, които биха могли да разкрият кой стои зад подобни поръчки.

По отношение на Изборния кодекс заместник-председателят на ДСБ обвини "Възраждане", че изпълнява политическа поръчка на ГЕРБ и ДПС, целяща ограничаване на изборните секции в чужбина. Според него това противоконституционно ограничава правото на глас на българските граждани зад граница. "20 изборни секции във Великобритания – как ще гласуват 20 000 човека - няма да могат. Как ще има 20 секции в 50 американски щата - не може. Ако вярваха в аргументите си, трябваше да предложат изборен район "Чужбина".

Той даде пример с Великобритания и САЩ, където според предложените промени хиляди избиратели няма да могат реално да упражнят правото си на вот. Иванов защити предложението за връщане на машинния протокол, като припомни, че в периода на използването му не е имало доказани нарушения в изборния процес.