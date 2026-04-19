Вотът в Турция: Недоволство в Истанбул и огромни опашки за гласуване видя Actualno.com (СНИМКИ)

Огромни опашки от гласоподаватели за изборите на 19 април се извиха пред секциите в Турция, където се наблюдава и открито недоволство заради ограничението до 20 секции в страните извън дипломатическите ни представителства в страните извън ЕС, предава кореспондент на Actualno.com.

В Истанбул има дълги опашки, а изселническите организации са осигурили транспорт за желаещи да гласуват, които нямат наблизо секция. Десетки желаещи се струпаха накуп пред секцията в квартал "Авджълар", където живеят десетки хиляди български граждани. Избирателите идват още и от съседните райони Бейликдюзю, Кючюкчекмедже и Буюкчекмеджел.

В същото време засега няма сигнали за сериозни нарушения при вота зад граница, съобщи зам.-министърът на външните работи Ради Найденов. "Където имаше повече желаещи да гласуват, МВнР се постара, където има условия в нашите дипломатически и консулски представителства, да открием повече секции, така че да улесним провеждането на изборите днес", посочи той.

Много от избирателите в Истанбул пътуват над половин час и чакат още толкова, за да упражнят правото си на вот. Въпреки това изборният ден в Турция тече нормално до ранния следобед.

Седемте секции в Истанбул и седемте в Бурса са отворени от 7.00 часа. Това са двата града с най-много секции от общо 27 на територията на страната.

За сравнение - на изборите през 2024 г. секциите са били 168. Хората на място посочват като основен проблем високите цени на живота както в България, така и в Турция, и изразяват надежда за стабилно правителство след вота. Прави впечатление, че този път повече избиратели предпочитат да гласуват с хартиена бюлетина, за разлика от предишни избори, когато машинното гласуване е било по-предпочитано, предава БНТ.

Заради очакваното натоварване секциите са с по девет членове. Прогнозите са във всяка от тях да гласуват по над 1200 души. Опашките пред секциите се увеличават с напредването на деня, а на място вече има и застъпници на политически партии. Генералният консул на страната ни в турския мегаполис Васил Вълчев увери, че има създадена организация за спокойно протичане на вота.

Председателят на най-голямата изселническа организация в Бурса "Балгьоч" Емин Балкан коментира пред БНР настроенията на избирателите. "Доста са притеснени, защото тук и от България, и от Турция има много хора. При предишните избори имаше 168 секции, а сега са 27. Това естествено ни притеснява и ни дразни. България е една европейска страна, но с това си държание отнема правата на гласоподавателите", смята Емин Балкан.

От изселническите организации заявиха, че е осигурена организация за превозване на гласоподавателите до местата за гласуване през целия ден, съобщи БТА. Пред БНР избирателите тук масово изразяват недоволство от малкото секции, които отчитат като опит за ограничаване на гласуването конкретно от тяхна страна.

"Ние искаме България да е по-демократична. И въпреки тези намаления на секции, които извън Европейския съюз направи последното правителство, ние ще си покажем своята воля. Ще си ходим на тези секции. Нека да ходим на тези секции да покажем на тези, които ни ограничиха, че не трябва да гласуваме, че ние искаме да гласуваме и ще ходим на тези секции да гласуваме", каза Абдурахим Нурсой от изселническата организация "Балкански турци" в Измир.

