Войната в Украйна:

"Ферди ще ни каже къде да натиснем": Скандални избори в село Великденче, има арести (ВИДЕО)

19 април 2026, 16:24 часа
Снимка: ПП
В кърджалийското село Великденче постъпиха сериозни сигнали за изборни нарушения, а в секцията има и арестувани и разпитани, научи Actualno.com. Предисторията - в селото в община Джебел на предишните избори имаше наказани членове на секционната избирателна комисия, тъй като на вота през 2024 г. за парламента там гласуваха само с машина. Тази практика продължава и на настоящия вот на 19 април.

В секцията за гласуване параванът за хартиените бюлетини е отделен в единия край на изборното помещение, а урната, в която те би трябвало да бъдат пуснати, е сложена зад гърба на председателя на комисията и скрита зад бутилки с безалкохолни напитки и папки с документи, разказва bTV. Появиха се и видеокадри от секцията в селото, което показва начин за подсказване за коя партия да се гласува. Според авторите в клипа се вижда как приятелка на дъщерята на кмета на село Великденче Ферди Мюмюн гласува вместо мъж. Причината - гласоподавателят не знае български и не може да упражни правото си на глас.

Още: "Подготвили сме им изненади": Кандев предупреди, че купувачите на гласове са се активизирали в изборния следобед (ВИДЕО)

Още: Силни заявки и празни обещания: За какво гласуваха политическите лидери на 19 април? (ОБЗОР)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Въпросното момиче не е член на секционната избирателна комисия. След излъчената първа част от разследването на bTV екипи на полицията и на Районната комисия в Кърджали са пристигнали на място за разпити и проверки.

Според кмета Ферди Мюмюн думите "Ферди ще ни каже къде да натиснем", които споделят жители насело Великденче, не отговаряли на истината. Той не каза и защо се получава така, че на два поредни вота в селото всички избиратели гласуват само с машина. По думите му това не било така.

Още: Вотът в Турция: Недоволство в Истанбул и огромни опашки за гласуване видя Actualno.com (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев Отговорен редактор
изборно нарушение изборни нарушения предсрочни парламентарни избори предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес