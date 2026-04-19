"Ферди ще ни каже къде да натиснем": Скандални избори в село Великденче, има арести (ВИДЕО)

В кърджалийското село Великденче постъпиха сериозни сигнали за изборни нарушения, а в секцията има и арестувани и разпитани, научи Actualno.com. Предисторията - в селото в община Джебел на предишните избори имаше наказани членове на секционната избирателна комисия, тъй като на вота през 2024 г. за парламента там гласуваха само с машина. Тази практика продължава и на настоящия вот на 19 април.

В секцията за гласуване параванът за хартиените бюлетини е отделен в единия край на изборното помещение, а урната, в която те би трябвало да бъдат пуснати, е сложена зад гърба на председателя на комисията и скрита зад бутилки с безалкохолни напитки и папки с документи, разказва bTV. Появиха се и видеокадри от секцията в селото, което показва начин за подсказване за коя партия да се гласува. Според авторите в клипа се вижда как приятелка на дъщерята на кмета на село Великденче Ферди Мюмюн гласува вместо мъж. Причината - гласоподавателят не знае български и не може да упражни правото си на глас.

Въпросното момиче не е член на секционната избирателна комисия. След излъчената първа част от разследването на bTV екипи на полицията и на Районната комисия в Кърджали са пристигнали на място за разпити и проверки.

Според кмета Ферди Мюмюн думите "Ферди ще ни каже къде да натиснем", които споделят жители насело Великденче, не отговаряли на истината. Той не каза и защо се получава така, че на два поредни вота в селото всички избиратели гласуват само с машина. По думите му това не било така.

