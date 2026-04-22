"Опорките срещу Радев в европейските медии се пишат от България": Шефката на кабинета на Йотова с контраатака

"Опорките срещу Румен Радев са отдавна известни, но сега се пускат фриволно в българските медии, в някои европейски издания, откъдето се връщат обратно - вече цитирани като неоспорим факт (защото "идват от европейски медии") - в българските медии." Това написа началникът на кабинета на вицепрезидента Илияна Йотова - Надя Младенова в профила си в социалните мрежи.

По думите ѝ, още в първите 48 часа след изборния ден различни коментатори са започнали да разпространяват "откровени неистини" срещу победителя "Прогресивна България".

"Наративът, че Румен Радев ще смени геополитическата ориентация на страната, е точно толкова смешен и неверен, колкото и наративът, че той е "руска подводница" в дълбоките устои на българския евроатлантизъм", пише още Младенова и допълва, че подобни внушения са "обратно пропорционални на истината".

Още: "Бърз живот, но ранна смърт": London School of Economics сравни Радев с Мадяр, но допусна разпадане на партията му

Тя отбелязва, че резултатът от изборите е изненадал част от анализаторите и именно това стои зад засилената реторика. "Такава победа на изборите и такъв разгром на останалите политически субекти тези анализатори не очакваха", посочва тя.

"Цялото това отвратително внушение не би било проблем, ако не беше насочено срещу бъдещата управляваща формация и нейния лидер, който утре ще трябва със самочувствие да отиде в европейските институции и да защитава българските интереси. Само че там силно се влияят от всякакви слухове и внушения, особено когато са тиражирани от уж авторитетни европейски издания и особено включващи в статиите си , писани "на коляно", "Русия" или "Орбан", пише още Младенова, като предупреждава, че подобни твърдения могат да повлияят на възприемането на страната в европейските институции.

Още: Как Радев събра подкрепа: Обяснява Боряна Димитрова (ВИДЕО)

"Българските граждани вече показаха, че разпознават този модел и му дават ясна оценка. Това е присъда, която не може да бъде заглушена с опорки", завършва тя.