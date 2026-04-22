Татяна Дончева разби "старите муцуни" в БСП, атакуващи Зарков: Ако бяха те, щяха да спорят с Радев за първо място

"Смятам, че БСП ще изчисти редиците си като идеология, ценности, хора – ще се заеме с проблеми, които са "замърляни" от годините. Като Милан – и Милан е бил в трета дивизия, после във втора, първа и шампион" (бел. ред. - Милан никога не бил в Серия Ц на италианския футбол т.е. третото му професионално ниво, но в началото на 80-те години на XX век заради корупционен скандал изпада в Серия Б. В този скандал е замесен и Паоло Роси, звезда на Ювентус, и на него му е наложена забрана да се занимава с професионален футбол, но е реабилитиран точно преди Световното първенство по футбол през 1982 година и там става голмайстор на скуадра адзура, включително с хеттрик срещу Бразилия за знаменита победа с 3:2, а италианците стават световни шампиони). Това заяви Татяна Дончева, която беше кандидат за депутат от "БСП – Обединена левица".

Дончева атакува критикуващите Крум Зарков лица на БСП, които му поискаха оставката (на първо място Борислав Гуцанов, но и Атанас Зафиров, предишният председател на БСП, също се изказа критично във Facebook за Зарков): "Щото ако бяха те, щяха да спорят с Румен Радев за първото място". Бившият депутат на БСП потвърди, че ще има Национален съвет на Столетницата (трябва да се проведе на 25 април) и резултатът от неговото заседание ще е положителен. Тя напомни, че има два фактора за представянето на БСП – предишното правителство, което било "замеряно с камъни" и надеждата един човек т.е. Румен Радев да изхвърли Бойко Борисов и Делян Пеевски. Половината вот на БСП отиде при Радев, това показват анализите според Дончева, която обвини в "проява на нахалство" старото ръководство на БСП, че новото било разделяло партията. "Гуцанов слушах вчера", уточни Дончева пред БНТ.

През цялото време обясняваха, че участието на БСП в правителството е било необходимо и сега искат да им бъде признато имплицитно, че това е било правилно, а беше дълбоко погрешно, категорична беше Дончева. По думите ѝ, сега БСП трябва да реши кои са били лоялни към партията и кои не, но не според „кръвожадните порядки от времето на Корнелия Нинова“. Тези, които са били нелоялни, да си признаят и "известно време“ да нямат достъп до постове в БСП, призова Дончева. И обърна внимание, че ако БСП беше влязла в 52-рия парламент с около 4% подкрепа, всъщност щеше да е по-зле, защото е щяло да има самозаблуда и точно нелоялните в Столетницата са щели по-лесно да се закрепят.

"Че то колко по-добре стояха нещата при Корнелия Нинова - с 8 млн. дълг? Сега са се закъхарили за 200 000 дълг - ще го оправим този дълг" - знакови думи на Дончева и за финансовото състояние на Столетницата.

За реформите Дончева смята, че е по-добре да се форсира изборът за правителство и за ВСС, двете неща да вървят паралелно. И добави, че ако Иван Демерджиев иска "да изнесе Борислав Сарафов със стола" от кабинета му, да го направи - Демерджиев е представител на формация, която има абсолютно мнозинство и никога никой в новата ни история не е имал такъв резултат. "Има пълната свобода - защо да им даваме акъл, който никой не е искал? Моля, заповядайте", каза Дончева