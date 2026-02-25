Менискуси във ВСС, чадъри в МВР и невиждан дефицит: Коментар на Асен Василев (ВИДЕО)

Лидерът на "Продължаваме промяната"Асен Василев коментира в кулоарите на парламента "менискусите във ВСС", поиска изчистване на "чадърите в МВР" и заговори за невиждан дефицит в бюджета. Шегата с менискусите дойде след като заместник-главния секретар на МВР беше изчезнал, а после се оказа, че е скъсал менискус, докато след това същата шега се използваше и за членовете на Съдийската колегия към ВСС, които бяха в отпуск и не успяха да се срещнат с правосъдния министър в служебното правителство Андрей Янкулов.

Покана за протест

Пред медиите днес Асен Василев подкани хората на протест пред Съдебната палата, който цели отстраняване на Борислав Сарафов и назначаване на нов главен прокурор. "Тази вечер имаме уникалния шанс да отстраним г-н Сарафов от поста, който незаконно заема. Утре заседава ВСС по искане на правосъдния министър. Тази вечер в 18.30 пред Съдебната палата ще има голям протест, в който ще подканим ВСС да спре да къса минискуси. Да започне да си върши работата, за която получават заплати от 7500 евро месечно", заяви още Василев.

Той коментира и разследването по случая "Петрохан", като каза, че не вярва на българската прокуратура и нейните версии. "Доколкото разбрах има изискано международно разследване, което е единствения начин да се разбере истината", смята още Василев. ОЩЕ: Асен Василев изненада Радев с призив за протест (ВИДЕО)

Василев настоява за изчистване на "чадърите в МВР"

В контекста на назначаването на 28 областни управители от служебното правителство Василев отбеляза, че не ги е избирал той.

"Честни избори означава МВР да спрат купения вот, ГЕРБ и ДПС купуват вот, той трябва да бъде спрян. За целта всичките чадъри, които са назначени от Калин Стоянов трябва да бъдат махнати от МВР", посочи още Василев.

Василев бе попитан и за твърденията на "Има такъв народ" за "наше МВР", като отбеляза, че това е истерията на партията на Слави Трифонов, че няма да влязат в парламента и се пошегува, че вече са станали "Имаше такъв народ".

Невиждан дефицит

По-притеснително за Асен Василев е, че данните, които са се изнесли към средата на февруари има дефицит от 900 млн. евро. "Това не се е случвало последните 30 години.

Според него това означава, че февруари са правени масово и ударно разплащания.

Ето защо ПП са подали питане до МРРБ, че цените по договорите за ремонт на пътища са индексирани с 50%. "Това се е случило последната седмица преди да си тръгне кабинета "Желязков". Това е щета за българските граждани. Бърка им се в джоба с общо 800 млн. евро", добави Василев.

Той бе попитан и за 5% индексация в бюджетния сектор. Според него е било ясно, че те могат да бъдат осигурени в условията на липсващ редовен бюджет. "При инфлация около 4-5% и ръст на икономиката от порядъка на 3-4%, означава, че има поне 8-9% ръст в приходите от ДДС. Спокойно може да се покрие този 5% ръст в разходите", заяви Асен Василев. ОЩЕ: България е влязла в еврозоната с рекорден дефицит по текущата сметка