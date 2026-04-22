Войната в Украйна:

"Най-нелепият опит за вземане на политическия завой по отношение на завладяната държава": Божанов за лакърдиите на ГЕРБ

22 април 2026, 12:28 часа 441 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
"Изумително лицемерие и наглост. След като си бранил Сарафов с години, казвал си, че е легитимен главен прокурор, твои министри и премиери са се снимали усмихнати до него, отказал си в предизборната кампания да го коментираш, докато той ти е слагал чадър на схемите, да напишеш това. Това, в комбинация с връщането към "антикорупционния профил на ГЕРБ", е най-нелепият опит за вземане на политическия завой по отношение на завладяната държава."

Това пише в профила си в социалните мрежи съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов след позицията на ГЕРБ, че оставката на Борислав Сарафов от поста и.ф. главен прокурор бил "достоен, но закъснял личен акт".

"Действията на Борисов, Пеевски и Сарафов от последните два дни, са в пълен синхрон. Очакваме поздравленията от Пеевски за достойния акт на Сарафов, с надежда за поредно прегрупиране", обобщава Божанов.

Ивайло Илиев
ГЕРБ Борислав Сарафов Божидар Божанов
