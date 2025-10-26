"Не е популярен този тандем, дори сред избирателите на ГЕРБ": Анализ за политическата любов във властта

"Борисов и Пеевски управляват в момента. Те гарантират мнозинството и докато са заедно, предсрочни избори няма да има." Това каза пред БНР политологът проф. Светослав Малинов, бивш евродепутат. "Пеевски постъпи много умно, като освободи от своето присъствие поне състава на Министерския съвет. Защото не е популярен този тандем, дори сред избирателите на ГЕРБ."

Със сигурност до президентските избори няма да има предсрочни парламентарни, прогнозира той. Никой не печели от тази коалиция и е естествено лидерът на най-голямата партия да е недоволен и изнервен, отчита Малинов.

Според него от тази ситуация печелят както президентът Радев, както и цялата опозиция. "Радев изглежда все по-солидно и необходим в българската политика като партиен лидер." Печели и антиевропейски настроената опозиция, тъй като правителството е проевропейско и пронатовско, но е отблъскващо, обясни политологът.

Новият пакет санкции срещу Русия ще бъде одобрен. Скритото вето на словашкия премиер изглежда е вдигнато, смята той.

Запитан дали очаква решение по блокираните руски активи, Малинов отбеляза, че има много сериозни възражения, и то не от политици и държави, известни с по-мекото си отношение към Русия, а поради поредица усложнения, ако този прецедент се осъществи. По думите му, става дума за невидими последствия, за които банкери и финансисти предупреждават.

Политологът коментира поисканата промяна в курса на ЕС, за която апелират ръководителите на 19 държави в обща позиция. Брюксел е обща мишена, но и инструмент, който може да помогне за определени неща, посочи той и обвърза поисканите промени с политическия контекст в някои от държавите, в които има възход на крайната десница.

Проф. Малинов даде примери за теми, по които може да има ревизия – миграцията и амбициозните зелени политики на ЕС. Според него въпросът за прекалено тежките правила в Европа е перманентен и ще остане и след войната. Европейската икономика се нуждае от реформи, за да бъде конкурентноспособна, подчерта той.

