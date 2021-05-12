Николай Ненчев: Радев ще се опита да овладее всички структури на държавата

Според него това правителство изглежда "проруско".Ненков отново припомни, че Радев е лобирал за "Грипен". Както е известно България избра да закупи F-16 изтребители от САЩ.Николай Ненчев припомни, че епо делото за ремонта на МиГ-29. Вместо в Русия, под неговото ръководство бе одобрен ремонтът на машините в Полша. "Към мен бяха заведени две знакови дела за ремонта на изтребителите в Полша. Бях окончателно оправдан. Аз правя всичко възможно това дело да бъде разсекретено. Обвиняват ме затова, че съм нарушил интереса на РСК МиГ", каза още Ненчев.