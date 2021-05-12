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Николай Ненчев: Радев ще се опита да овладее всички структури на държавата

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Николай Ненчев: Радев ще се опита да овладее всички структури на държавата
Снимка: БГНЕС
"Президентът Румен Радев ще се опита да овладее всички структури от държавата. Да посочиш най-близкия си човек за служебен премиер (Стефан Янев) е ясно, че това се цели." Това каза бившият военен министър Николай Ненчев по повод назначаването на служебното правителство в интервю за bTV. 

Според него това правителство изглежда "проруско". 

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Николай Ненчев припомни, че е оправдан по делото за ремонта на МиГ-29. Вместо в Русия, под неговото ръководство бе одобрен ремонтът на машините в Полша.

"Към мен бяха заведени две знакови дела за ремонта на изтребителите в Полша. Бях окончателно оправдан. Аз правя всичко възможно това дело да бъде разсекретено. Обвиняват ме затова, че съм нарушил интереса на РСК МиГ", каза още Ненчев.

Actualno.com

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