Николай Ненчев: Радев ще се опита да овладее всички структури на държавата

"Президентът Румен Радев ще се опита да овладее всички структури от държавата. Да посочиш най-близкия си човек за служебен премиер (Стефан Янев) е ясно, че това се цели." Това каза бившият военен министър Николай Ненчев по повод назначаването на служебното правителство в интервю за bTV.
Според него това правителство изглежда "проруско".
Ненков отново припомни, че Радев е лобирал за "Грипен". Както е известно България избра да закупи F-16 изтребители от САЩ.
Николай Ненчев припомни, че е оправдан по делото за ремонта на МиГ-29. Вместо в Русия, под неговото ръководство бе одобрен ремонтът на машините в Полша.
"Към мен бяха заведени две знакови дела за ремонта на изтребителите в Полша. Бях окончателно оправдан. Аз правя всичко възможно това дело да бъде разсекретено. Обвиняват ме затова, че съм нарушил интереса на РСК МиГ", каза още Ненчев.