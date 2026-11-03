Обявиха частично бедствено положение в община Шабла, очакват нови обилни валежи

Обявиха частично бедствено положение в община Шабла във връзка с очакваните валежи тази нощ. Това стана ясно след заседание на кризисния щаб в Шабла. До 250 литра на квадратен метър стигнаха валежите в община Шабла за денонощие. Най-обилни са били в селата Захари Стояново, Сливен, Дуранкулак. Прелели са дерета и са наводнили дворовете, но в момента няма пострадали или бедстващите хора, съобщи кметът на Дуранкулак Веселин Йорданов. Превантивно са били евакуирани 16 души.

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Само автомобилите на небрежен стопанин са се озовали във водата, въпреки предупрежденията на институциит, поясни той. По думите му се е образувала приливна вълна през нощта, въпреки че всички общински дерета са почистени. В момента водата се е оттича, но е в района продължава слабо да вали.

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