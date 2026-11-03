Най-важните новини за деня: 3 ноември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 3 ноември 2026 г.

"34% Е ВИСОКО, 32% НЕ Е": ГНЯВ ОТ ПОСКЪПВАНЕТО НА ГАЗА СЪС ЗАДНА ДАТА, "ЗА ДА НЕ ЛЪСВА ЛОШАТА НОВИНА НА ИЗБОРИТЕ"

Само ден след като президентските избори минаха и победата на Илияна Йотова стана факт, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри увеличение на цената на природния газ с 32,5%. Няколко дни преди вота председателят на комисията Пламен Младеновски определи поисканото от "Булгаргаз" увеличение от 34% като неприемливо и предупреди, че то би имало шоков ефект върху топлофикациите и икономиката. Социалните мрежи избухнаха в недоволство от това забавено увеличение.

ДЕПУТАТИ НА ДБ: РАДЕВ ЩЕ ВЗЕМЕ СПЕСТЯВАНИЯ ЗА ПЕНСИЯ, ЗА ДА ПОКРИЕ БЮДЖЕТНИЯ ДЕФИЦИТ

"Поредно скандално действие на властта - получихме информация, че планират да национализират частично втория стълб на пенсионното осигуряване, за да финансират дефицита". Това написа в личната си страница във Facebook Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България" и депутат от "Демократична България" (ДБ). С думата "дефицита" той има предвид бюджетния дефицит.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ОТГОВОРИ НА СКАНДАЛА С ВТОРИЯ ПЕНСИОНЕН СТЪЛБ

Министерството на финансите отрече да подготвя промени в модела на втория пенсионен стълб, с които част от вноските на осигурените да бъдат пренасочени към НОИ. От ведомството определиха появилата се информация като дезинформация и увериха, че твърденията за предстояща реформа не отговарят на истината.

"ОТ ВАС ГО ЧУВАМ. НЯМАМ ПРЕДСТАВА": ПРОДАНОВ НЕ ЗНАЕ ЗА ПЛАНИРАНО ПОСЕГАТЕЛСТВО ВЪРХУ СПЕСТЯВАНИЯТА ЗА ПЕНСИИ

"От вас го чувам. Нямам представа". Така председателят на бюджетна комисия в парламента и депутат от "Прогресивна България" Константин Проданов отговори по време на пресконференция за публичните финанси във връзка с информацията, която е достигнала до опозицията, а именно, че управляващите и кабинетът на Румен Радев планират да национализират частично втория стълб на пенсионното осигуряване, като целта е да финансират дефицита в бюджета.

ЩЕ ПРЕЯДЕ ЛИ С ВЛАСТ "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ": ВОДЯТ СЕ РАЗГОВОРИ С ПП И ДБ ЗА НОВИЯ ВСС

"Не сме започнали да преяждаме с власт. Стана нещо обичайно, което се случва през последните 30 години - президентът е от последната партия, която управлява". Това заяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов пред БНТ. Още: "Ако Гюров стане президент - няма да имаме нов ВСС": Петър Витанов за залога на президентския вот

ЦВЕТАНОВ: ГРАЖДАНИНЪТ БОРИСОВ СЕ ДЕЛЕГИТИМИЗИРА С ПОВЕДЕНИЕТО СИ СПРЯМО ГЮРОВ

Десните избиратели не припознаха Андрей Гюров, а Демократичният форум можеше да издигне кандидатура година по-рано. Не смятам, че обща дясна кандидатура щеше да спечели на първи тур (както каза Бойко Борисов). Проблем беше и, че Борисов даваше различни послания през кампанията – а ключови фигури в ГЕРБ като Емил Радев и Вежди Рашидов бяха в Инициативния комитет на Илияна Йотова. Това заяви бившият МВР министър Цветан Цветанов, който беше вторият човек в ГЕРБ след Борисов дълги години и "изгоря" от партията след "Апартаментгейт".

РАДЕВ МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА СЛУЖБИТЕ И РЕПРЕСИЯ, ЗА ДА ЗАДЪРЖИ ЦЯЛАТА ВЛАСТ: АНАЛИЗ НА ЦВЕТАНКА АНДРЕЕВА (ВИДЕО)

"Най-вероятно ще се опитат да задържат властта (бел.ред. "Прогресивна България"), държайки и всички лостове във държавата. И то по начин, по който именно да разчитат на силовите структури на държавата. Това е голямото изкушение. … Злоупотребата с власт не е просто корупция - тя е да злоупотребиш със силовите механизми, да прибегнеш до форми на репресия и до много силен натиск над опозицията, до преследвания, персонални, партийни. Виждаме тези наченки - те започнаха много ясно. Това е един от вариантите да се втвърди властта". Това коментира политологът Цветанка Андреева в следизборен анализ в ефира на Студио Actualno.

КАКВИ ВСЪЩНОСТ ПРАВОМОЩИЯ ИМА ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ? (ВИДЕО)

България е единна парламентарна република с местно самоуправление и с ясно изразено разделение на властите: законодателна, изпълнителна и съдебна. Страната се управлява според върховния закон – Конституцията, приета през 1991 година, и законите на страната, а политическият живот се основава на принципа на политическия плурализъм.

ГЮРОВ ДА ОСТАНЕ В ПОЛИТИКАТА: НИКОЛА МИНЧЕВ ГО ПОДКАНИ С ПОЛОВИН УСТА ДА СЕ ВКЛЮЧИ В БИТКАТА ЗА МЕСТНА ВЛАСТ

"Ще се радвам и смятам, че е добре Андрей Гюров да остане ангажиран в политиката. Под каква форма обаче - той (Гюров - бел. ред.) самият трябва да каже и дали има желание да го направи. След като минаха президентските избори, трябва да започнат разговорите за местните избори". Това заяви евродепутатът от ЕНП/Обнови Европа и бивш председател на Народното събрание Никола Минчев пред БНТ. Още: Георги Лозанов: Сега ще трябва да демонтираме модела Радев-Йотова (ВИДЕО)

ЩЕ СЪЗДАДЕ ЛИ ПАРТИЯ АНДРЕЙ ГЮРОВ? ЕКСПЕРТНИЯТ АНАЛИЗ НА ЕЛИЦА ВИДЕНОВА (ВИДЕО)

Трябваше да се улови положителната инерция. Веднага след служебния кабинет. За мен той беше чудесен премиер и беше чест, и гордост да бъда част от екипа му. Тази аура, която той успя да изгради около себе си, на един обединяващ лидер. Андрей Гюров беше премиер, който успя да привлече в екипа си много качествени хора, на всяко едно ниво, не само министри, но и втори, трети ешелон.

ХАКЕРСКИЯТ УДАР СРЕЩУ BINANCE ПОКАЗА КОЛКО УЯЗВИМА ОСТАВА КРИПТОИНДУСТРИЯТА

Кражбата на криптовалути на стойност най-малко 6,3 млрд. долара от водещата световна борса за дигитални активи показва, че независимо колко усъвършенствани са защитните системи, високотехнологичните престъпници продължават да намират начин да проникнат в тях.

"КАТО ПРАВОСЛАВНИ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ РЪКОВОДИМ ОТ НАЦИОНАЛНОСТ": ДУМИ НА ДАНИИЛ ПРЕД СРЪБСКИ И РУСКИ ДУХОВНИЦИ ПОСТАВЯТ ПОД СЪМНЕНИЕ БЪЛГАРЩИНАТА

Макар и Българската православна църква в историята и през годините да е играла ролята на духовен стълб и пазител на българския народ, език и самосъзнание - скорошни думи на патриарх Даниил пред сръбски и руски духовници, но и пред посланика на Сърбия Милан Равич - поставят под съмнение българщината. "Като православни християни, ние не трябва да се ръководим от националност", е казал българският патриарх Даниил, предава македонската религиозна медия religija.mk.



ПЕСКОВ ЕХИДНИЧИ С НАЙ-СИЛНИЯ "МОРКОВ" НА ТРЪМП ЗА МИР В УКРАЙНА, ШОЙГУ ПРИНИЗЯВА ЕВРОПА (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Едва ли можем да говорим за това все още. Всъщност, положението на Земята красноречиво показва, че е невъзможно да реализираме такива планове в този момент. Ще видим обаче какво ще стане в бъдеще". Думите са на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков – и с тях той коментира един от опитите на САЩ да убедят руския диктатор Владимир Путин да спре войната си в Украйна. По-точно – американските опити руски газ пак да потече към Европа през Украйна, Русия да печели от това, но не и да харчи парите за войната в Украйна. Каква е идеята, ПРИПОМНЕТЕ СИ: Зад кулисите: САЩ искат руски газ пак да тече към Европа, но без парите да отиват за войната на Путин

ИГЛИ И ПИРОНИ В СЛАДКИШИ, РАЗДАВАНИ НА ДЕЦА ЗА ХЕЛОУИН: АВСТРИЯ И ГЕРМАНИЯ РАЗСЛЕДВАТ БРУТАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

В редица региони на Австрия (провинциите Горна Австрия, Долна Австрия и Щирия) и Германия са регистрирани множество стряскащи случаи, при които в лакомствата, събрани от деца по време на традиционното ходене от врата на врата за Хелоуин, са били умишлено поставени опасни остри предмети – игли, пирони, телчета и метални парчета.