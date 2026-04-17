Новата мода на изборите в Турция: Монополът на "една-единствена партия" е разбит, а избирателите ползват вота за безплатна екскурзия, без да гласуват

Българите в Турция вече не гласуват за една-единствена партия. В същото време обаче интересът им към изборите у нас спада. Така се получават интересни ситуации, в които политически партии извозват с автобуси избиратели до България, но половината от тях изобщо не отиват до урните.

Такива са наблюденията на изселнически организации и запознати с организацията на вота в Турция.

Предизборната ситуация в Истанбул и Бурса е непредсказуема.

Хюлия Алтън, която помага за организацията на изборите в квартал "Авджълар" в Истанбул, в който има много изселници от България, обяснява каква е предизборната обстановка и доколко има информация за вота в неделя.

Вече цели 3 партии се борят за гласовете от Турция

"Тук в "Авджълар" знаят, нали има изселници доста. Ако не отидат да гласуват в България, смятам, че ще има голяма навалица. В съседна община – "Есенюрт", ще има секция. Всъщност хора имат в тази част, където сме ние, в европейската част има много малко. Обаче двете, които са близко, са "Есенюрт" и "Авджълар". В тези двете секции сигурно ще има хора, които ще гласуват. Тези, които винаги гласуват, те пак ще дойдат", смята Хюлия Алтън.

Според нея вече не една, а 3 партии се открояват в предпочитанията на избирателите.

"Не е както преди. Отпреди имаше само една-единствена партия в Турция, които 90% на нея, 10% на другите. Според мен това е добре, че хората могат да разсъждават, да си правят мнение. Защо като овце да ходят всичките на една партия", пита Алтън.

В Истанбул Рафет Улутюрк, председател на изселническата организация "Бултюрк", посочва, че този път преди парламентарните избори е имало по-разнообразно присъствие на представители на различни политически сили.

"За първи път видяхме представители на българските политически партии да дойдат в Турция. Това наистина е хубаво. С цел пряк диалог с изселническата и българско-турската общност да потърсят подкрепа за предстоящите избори. Това е важен момент. Само идването на партиите е показателно, защото години наред гласовете на българските турци бяха търсени основно в изборния ден без реално присъствие, без устойчив диалог и без достатъчно уважение към проблемите на общността", заяви председателя на "Бултюрк".

Източник: БГНЕС

Партии извозват с автобуси избиратели до България, но половината не отиват да гласуват

По думите на Улутюрк извозването на избиратели до България със съдействието на някоя партия не ѝ гарантира техните гласове.

"Който иска да отиде в България, се качва на автобуса. Пак ще има. Там е друго. Там, да речем, казвам на една партия: "Изпрати ми 10 автобуса. Аз ще напълня". Той ми изпраща 10 автобуса. Аз пълня там всички хора, които отиват в България, но повечето не гласуват. Те това не го виждат. Ако отидат 10 автобуса, значи 5 автобуса са гласували, но другите 5 са по къщите", разяснява Улутюрк.

Според Севил Достум от Бурса има объркване и недоволство сред хората заради намаляването на броя на секциите, които тази година са само 27 на територията на цяла Турция, докато на предишния парламентарен вот бяха 168.

"Много е ограничено и затова някои ще ходят да гласуват и в България. Някои от гражданите, някои в градовете, където живеят. В Бурса е много хаос. Всеки пита "Къде, как да гласуваме". Гражданите наистина не са доволни, пак свързано с изборите. И викат: "След това като гласуваме, пак ли ще има избори? Докога ще продължат тия избори"", допълни Севил Достум.

Според него в Бурса няма нито усещане за предизборна кампания, нито информация за вота.

"Не, няма. Ние помежду да си приказваме на тази тема, свързана с изборите. Добре, ще гласуват гражданите, ама какъв ще е изводът накрая", пита Севил Достум в Бурса.

Същевременно в Истанбул Рафет Улутюрк обръща внимание върху това, че вече има настроения за обновление и свежи лица в политиката, но такива, които трайно и дългосрочно да работят с избирателите, предаде БНР.

"Днес хората вече правят разлика между организации, които работят в обществен интерес и такива, които преследват лични цели. Обществото е по-съзнателно, по-взискателно и по-чувствително към двойните стандарти. Става все по-ясно, че политиката в България има нужда от обновления. Хората очакват лидери с доказани качества, с реални резултати или с визия за бъдещето. Не може политиката да се превръща в доживотна професия. Обществото иска нови лица, нова енергия и ново мислене. Затова отговорът е ясен. Да, дойдоха, но по-важният въпрос е с какво разбиране дойдоха, защото доверието не се печели с посещения, а с последователност, уважение и реална ангажираност към хората", подчерта Рафет Улутюрк от "Бултюрк".