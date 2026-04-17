Острие на Радев почна да изключва управление с ПП-ДБ

"При много други доста минорни са тези събирания - нашата социология е видима за всички". Това заяви бившият правосъден и МВР министър Иван Демерджиев пред bTV. Той категорично заяви, че не може да има коалиция с ГЕРБ, ДПС Ново начало, но "и с тези, които направиха сглобка". На уточняващо питане обаче, Демерджиев не отрече, че с ПП-ДБ ще има разговори, но заяви - щяло да се наблегне на разграждане на модела "Борисов - Пеевски", по тази тема трябвало да се види кой какво иска и (ще) направи.

За икономическата програма, Демерджиев отрече, че програмата на Радев е "постна пица" - много бързо ако формацията на експрезидента управлява щяла да спре течовете на пари от държавата и да привлече чуждестранни инвестиции. Много спешно трябвало да има мерки за нашите производители от парламента, за да не отпаднат и да не изгубят пазари заради високите цени на горивата. И още - трябвало да се купува суров петрол на конкурентни цени.

Същевременно Демерджиев разкритикува мерките за подпомагане на служебния кабинет на Андрей Гюров. Бившият правосъден и МВР министър на два пъти заяви, че през февруари били похарчени големи пари от държавата, които сега щели много да помогнат и за това трябвало да се търсят и политическа, а и "друга" отговорност.

Демерджиев се оплака и, че прокуратурата и другите отговорни институции не били съдействали в миналото за прекъсване на финансови потоци, включително от изборни измами, към сенчести модели. Но и призна, че сегашният служебен кабинет е дал заявка и има действия срещу купуването на гласове. Правилен бил подходът от МВР да се изчистват хора на Пеевски, каза Иван Демерджиев.