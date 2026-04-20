Отличници по партиен резултат: Нанков и Желязков с по-добри резултати от Борисов

След като станаха ясни финалните резултати от изборите в България и подредбата на политическите сили в новия 52-и парламент, е любопитен въпросът за така наречените партийни бастиони. Actualno.com прегледа кои са отличниците по партиен резултат във всички пет формации, които ще станат част от новото Народно събрание, както и кой е оглавявал техните листи на предсрочцните парламентарни избори, които се проведоха в неделя.

В следващия парламент влизат общо пет формации. Първа сила е "Прогресивна България" на Румен Радев, следвана от ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, ДПС и "Възраждане".

Кои са партийните отличници на Радев?

В "Прогресивна България" се открояват най-много три резултата. Този в 31-мир Ямбол, в 17-ти МИР Пловдив област и в 6-ти МИР Враца.

Първият отличник на Радев е адвокатът Енчо Керязов, водач на листата в Ямбол. Сред отличцниците по резултат бивш генерал, но това не е Румен Радев. Става въпрос за Иван Лалов, който водеше листата Пловдив област. Сред най-добрите резултати има и бившият служебен регионален министър Иван Шишков.

Желязков и Нанков с по-добър резултат от Борисов

В ГЕРБ най-добри резултати за партията в процентно съотношение са постигнали Николай Нанков в Ловеч в 11-ти МИР - Ловеч, бившият министър-предсдател Росен Желязков в 1-ви МИР Благоевград и бившият външен министър Георг Георгиев в 4-ти МИР - Перник.

В Ловеч за ГЕРБ са гласували 20.06%, в Благоевград – 19.76%, а в Перник – 18.39%.

Така на практика тримата имат по-добър резултат от Борисов, който е трети по резултат в 16-ти МИР Пловдив град и в 25-ти МИР София.

ПП-ДБ са отличници в столицата и извън страната

ПП-ДБ са постигнали най-добър резултат в 23-ти МИР, където водач е заместник-председателят на "Продължаваме промяната" и бивш премиер Николай Денков. Той е получил 31.52%.

Друг отличник в ПП-ДБ е лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев в 24-ти МИР, където формацията има 26.50%.

От ПП-ДБ имат и най-добър резултат в чужбина. Там за тях са гласували 22.84% от избирателите.

Бастион на ДПС остава Кърджали

Бастион на ДПС остава Кърджали, където имат 56.16%. Там водач е санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

Други отличници по резултат в ДПС са Нежден Шабан в Търговище – 25.12" и Халил Летифов в Разград – 19.19%.

Костадинов е постигнал най-добър партиен резултат

Проруската партия "Възраждане" е най-малката политическа сила в 51-ия парламент. Тя е постигнала най-добър резултат във 3-ти МИР Варна, където водач е партияният лидер Костадин Костадинов. Той е получил 6.13% подкрепа.

На следващо място партията е постигнала най-добър резултат в чужбина с 5.25% и в 7-ми МИР Габрово, където за водача Даниел Петров са гласували 5.21%.