"Подавам ръка на софиянци": Борисов иска решение от Терзиев и облеща са го подкрепи в парламента (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обеща, че депутатите на партията ще подкрепят предложение на кмета Васил Терзиев за разрешаване на кризата с боклука в столичните квартали "Люлин" и "Красна поляна", като каза, че може чрез депутатите на ПП-ДБ да внесе предложение при бедствие, авария или извънредно положение да се купуват камиони без обществена поръчка. "Аз подавам ръка на софиянци, защото те не са виновни за игричките, които си играят", каза лидерът на ГЕРБ пред медиите в парламента.

Според него обаче кметът Терзиев счита, че да си кмет е даденост, защото дядо му е бил шеф на военното контраразузнаване.

"Изобщо няма да се спирам на грешките на Терзиев, още когато "Спаси София" и Бонев напуснаха коалицията, разбрах, че нещо лукаво се готви в столицата", каза още Борисов.

София е била най-чистата столица в Европа

Борисов обърна внимание, че години наред София е била най-чистата столица в Европа. Той напомни, че, когато е бил кмет е имал сходни проблеми, като първо са затворили сметището в "Суходол" заради протест, а след това тогавашният премиер Сергей Станишев е прибрал кофите за боклука от София.

"Аз тогава се опълчих, победих и София години наред беше най-чистата столица в Европа", добави лидерът на ГЕРБ.