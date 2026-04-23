Прокурорите се поздравяваха след оставката на Сарафов, слънцето изгря: Говори бивш председател на Асоциацията на прокурорите

Прокурорите вътре в съдебната система се поздравяваха и обикновени хора по улицата се поздравяваха. Всички видяхме, че тази сутрин слънцето изгря и държавата продължава да работи, въпреки че Борислав Сарафов вече не е изпълняващ функциите главен прокурор. Това заяви пред bTV Владимир Николов, прокурор от Окръжна прокуратура-Плевен и бивш председател на Асоциацията на прокурорите в България.

Съдебната система ще работи спокойно

По думите му оттук нататък съдебната система ще работи много по-добре и много по-спокойно. Николов се надява прокурорите да започнат да говорят след оставката на Сарафов. Съдебната система трябва да бъде ръководена от хора с ДНК, които защитават законно обществения интерес, добави той.

Владимир Николов се надява новият ВСС да бъде избран публично и с експертен състав.

Бившият правосъден министър Антон Станков, който също присъства в студиото на bTV, посочи, че има един оздравяващ процес в цялата държавата и резултатите от изборите показват, че ще бъде възстановен парламентаризмът и реалните функции в съдебната власт.

Според Станков оставката на Сарафов сама по себе си не решава проблем. Истинските проблеми ще започнат тогава, когато бъде избран новият състав на Висшия съдебен съвет, предупреди Антон Станков.

Антон Станков е на мнение, че всички, които са заемали поста на главния прокурор, са танцували с политиците. Винаги прокуратурата ще бъде част от политиката у нас. Прокуратурата е държавният обвинител и има много основания за връзка между изпълнителната власт и прокуратурата, добави бившият правосъден министър.

