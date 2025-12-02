Радев в импотентно обръщение: Оставката е неотложна, изборите - единствен изход (ВИДЕО)

Знаем от опит защо сме се събрали. Знаем от миналото, че всеки опит за приватизиране на протеста ограбва надеждите. България има нужда от реална промяна, която да води към върховенство на правото и възстановяване на държавността - това което управляващата сглобка не може да направи. Това обяви президентът Румен Радев по време на меко казано спорно обръщение към българския народ и добави: "Оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият изход напред".

"Опитите протестът да бъде представен като бунт срещу бюджета подценяват самото събитие", каза още президентът и изтъкна, че протестът не е само на младите, а на всички българи.

Той определи управленската конструкция като "безпринципна сглобка"

Това е първото му изказване след многохилядните протести срещу властта и мафията в понеделник вечер, когато той обяви, че единственият изход от ситуацията е оставка на правителството и предсрочни избори. Днешното обръщение на президента е второто му за годината, след като навръх 9 май поиска референдум за еврото.

По-рано днес "Продължаваме промяната - Демократична България" призова за оставка на кабинета, като искането се споделя и от "Възраждане", МЕЧ, "Величие" и "Алианс за права и свободи". Междувременно премиерът Росен Желязков обяви, че подкрепя протеста, а правителството ще предложи нов бюджет, но няма да подава оставка.

