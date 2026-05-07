Слави Василев обеща бързи решения срещу Пеевски: Ще разглобим този модел (ВИДЕО)

"Министерският съвет, който се надявам, че ще бъде гласуван утре, много бързо ще вземе решенията по отношение на г-н Пеевски и неговата охрана, които да покажат на цялата общественост, че нагласата и волята на "Прогресивна България" е да разглобим този модел на управление", каза депутатът от "Прогресивна България" Слави Василев пред медиите в парламента във връзка с отказа на формацията на Румен Радев да подкрепи временни комисии за имуществото на Пеевски и такава за влиянието на Сорос в България.

Василев обясни гласуването на "Прогресивна България" с аргумента, че парламентът не трябва да се превръща в говорилня.

"Виждам, че се разгаря в рамките на социалните медии новинеата, че ние сме подкрепили Пеевски, отказвайки гласуването на временна комисия. В стремежа си да изпълним със съдържание Народното събрание, взехме решение да не подкрепим тази комисия, защото тя по същество е една говорилня. Там не могат да се вземат никакви решения по отношение на имуществото на Пеевски, нито по неговата охрана", заяви Василев.

Относно думите на Кутев за "нашето Народно събрание", той каза, че "Прогресивна България" уважава опозицията, но няма да бяга от отговорността да управлява процесите.

Къде е Радев?

Депутатът от "Прогресивна България" обясни и защо Румен Радев отсъства днес от парламента. "Г-н Радев има много важна работа да събира, да организира бъдещия състав на Министерски съвет. Цялата отговорност тежки върху него. За това той не е тук", добави Василев.

Назначението на Николета Кузманова

Слави Василев отговори на въпрос и защо Николета Кузманова от ИТН е назначена за началник на кабинета на председателя на парламента Михаела Доцова, той оговори, че не е запознат с въпроса.