Стойнев: Този, който получава повече, трябва да плаща повече – така е в целия развит свят

"Нужна е реформа, но не за да пълним фиска, а за да върнем справедливостта и да започнем да стопяваме неравенствата и всички произтичащи от тях рискове. Този, който получава повече, трябва да плаща повече – така е в целия развит свят. Това каза председателят на парламентарната група на "БСП - Обединена левица" Драгомир Стойнев пред медиите в парламента във връзка с бюджета и във връзка с напрежението с работодателите по време на Националния съвет за тристранно сътрудничество, свързано с вдигането на осигурителната вноска.

Той подчерта, че социалистите не са в управлението, за да бранят едрия капитал, а да върнат справедливостта и солидарността в обществото.

БСП с призив към работодателите

БСП са притеснени от липсата на диалог между синдикатите и работодателите. "Хубаво е работодателите отново да се върнат на масата, защото това е най-важният закон в държавата. Спомням си преди години, когато намалявахме осигуровките, работодателите не протестираха, протестираха синдикатите, но винаги е имало диалог. Не знам какво са очаквали работодателите, но когато БСП е в управлението, е съвсем нормално - освен за света на едрия капитал, да има права и на работещите", смята Стойнев.

Той подчерта, че осигуровките не са данък, а права. По думите му е важно да се вдигат осигуровките, защото има дефицит в НОИ, а не е нормално той да се покрива с данъци, както е в момента.