Украйна и "Боташ": Известна журналистка притиснала Радев с неудобни въпроси в Кърджали, той се "врътнал" и си "тръгнал"

Доскорошният президент Румен Радев, който се явява на предсрочните парламентарни избори на 19 април с "Прогресивна България", проведе вчера вечерта (2 април) среща с жители на Кърджали. Отвъд официалните прессъобщения на формацията за "чупене на оковите на страха", "край на рекета" и "равноправно и свободно общество" се е случил и словесен сблъсък заради неудобни въпроси, твърди известната журналистка Вилдан Байрямова, която е присъствала в залата.

"Стигна се до високия гласов регистър (моят) и дълбок бас през зъбите (неговият). Първо, не е наясно с важен въпрос, касаещ етническите турци, претъпкали залата (в Кърджали). После пък на въпроса ми за договора с "Боташ" хептен изтърва коня в ряката. И нареди на стърчащия си до мен записвач да запише целия му отговор - защото щели, видите ли, много така внимателно и под лупа да проследят какво публикува съответната ми медия и да сравнят с техния си запис - нали тя, въпросната медия, винаги изкривявала всичкото негово", пише Байрямова във Facebook: Специално споразумение скрива колко плащаме на "Боташ" и какъв капацитет използваме по спорния договор.

Тя от 6 години вече е част от разследващата медия "Биволъ", а преди това е работила като кореспондент на редица национални всекидневници, в информационна агенция БГНЕС, в електронната медия “Офнюз”. Писала е и за “Дойче веле”. Преминала е обучения в пилотния курс на Училището за политика, в Университета по журналистика в Колумбия, Мисури (САЩ) по програма на Държавния департамент, в Колежа на Европа в Брюж (Белгия) и др. Носител е на първата за България награда за журналистика на ВКБООН (Агенцията за бежанците на ООН).

Още: Радев е тотален лидер в предизборните дарения: 50 000 евро без ясен произход и сенки на други партии

Радев пак увъртал за Русия и войната в Украйна

Снимка: БГНЕС

Вилдан Байрямова казва, че е засегнала и неудобната за Радев тема с войната в Украйна. Позицията му там е ясна и последователна - от "Крим е руски" преди избирането му за държавен глава за втори мандат, през това, че военната помощ за Киев срещу агресора е "обречена кауза", до това, че контраофанзивата на украинската армия е била "грешка": Радев осъди украинската контраофанзива и спести думи за цивилните, убити от Русия.

"А Русия агресор ли е? - набрах аз колоратурното сопрано. Той бил казал още в началото на конфликта (който за него тогава си беше СВО, не война), че Украйна е нападната. Но аз нали питам сега, бе!", разказва журналистът.

"Не знам дали го извадих от обувките, много съм неприятна понякога наистина. Че и Демерджиев (Иван Демерджиев, бивш вътрешен министър и кандидат-депутат от "Прогресивна България" - бел. ред.) се намесваше, та се наложи да развея прескартата си под носа му. Пък се врътнаха и си тръгнаха.

Още: Асен Василев предизвика Радев: Ще подкрепите ли мерките ни срещу корупцията, или само ще говорите

Отвън продължаваше да ги чака празен бял бус, брандиран с Дпс-то на Пеевски, ама той си беше така и преди грандиозната среща и последвалата поне едночасова фотосесия. Аз такива снимки като с паметник съм виждала само с Борисов. И само Борисов ми е крещял така бесен", пише Байрямова.

"Съжалявам, имах още въпроси към поредния спасител на нацията, обаче охраната настръхна. А впрочем, Демерджиев обикаля из региона, придружаван от сериозна полицейска охрана, обаче не дойде ред да го питам има ли някаква заплаха. Нито пък защо беше нужен онзи бабаитлък да влезе в щаба на дпс-то и да търси Пеевски", добавя тя.

Радев отбеляза на събитието, че залата е пълна въпреки брандирания бял микробус, паркиран на входа, за да "следи, снима, разколебава и плаши".

„Връщане назад няма, защото вие днес показвате на цяла България, че нашето общество излиза от апатията, чупи оковите на страха и ние поемаме по пътя на прогресивна, демократична, свободна европейска България. И те не могат да ни спрат!”, заяви Румен Радев.