Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Украйна и "Боташ": Известна журналистка притиснала Радев с неудобни въпроси в Кърджали, той се "врътнал" и си "тръгнал"

03 април 2026, 9:53 часа 3537 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Украйна и "Боташ": Известна журналистка притиснала Радев с неудобни въпроси в Кърджали, той се "врътнал" и си "тръгнал"

Доскорошният президент Румен Радев, който се явява на предсрочните парламентарни избори на 19 април с "Прогресивна България", проведе вчера вечерта (2 април) среща с жители на Кърджали. Отвъд официалните прессъобщения на формацията за "чупене на оковите на страха", "край на рекета" и "равноправно и свободно общество" се е случил и словесен сблъсък заради неудобни въпроси, твърди известната журналистка Вилдан Байрямова, която е присъствала в залата.

"Стигна се до високия гласов регистър (моят) и дълбок бас през зъбите (неговият). Първо, не е наясно с важен въпрос, касаещ етническите турци, претъпкали залата (в Кърджали). После пък на въпроса ми за договора с "Боташ" хептен изтърва коня в ряката. И нареди на стърчащия си до мен записвач да запише целия му отговор - защото щели, видите ли, много така внимателно и под лупа да проследят какво публикува съответната ми медия и да сравнят с техния си запис - нали тя, въпросната медия, винаги изкривявала всичкото негово", пише Байрямова във Facebook: Специално споразумение скрива колко плащаме на "Боташ" и какъв капацитет използваме по спорния договор.

Тя от 6 години вече е част от разследващата медия "Биволъ", а преди това е работила като кореспондент на редица национални всекидневници, в информационна агенция БГНЕС, в електронната медия “Офнюз”. Писала е и за “Дойче веле”. Преминала е обучения в пилотния курс на Училището за политика, в Университета по журналистика в Колумбия, Мисури (САЩ) по програма на Държавния департамент, в Колежа на Европа в Брюж (Белгия) и др. Носител е на първата за България награда за журналистика на ВКБООН (Агенцията за бежанците на ООН).

Радев пак увъртал за Русия и войната в Украйна

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: БГНЕС

Вилдан Байрямова казва, че е засегнала и неудобната за Радев тема с войната в Украйна. Позицията му там е ясна и последователна - от "Крим е руски" преди избирането му за държавен глава за втори мандат, през това, че военната помощ за Киев срещу агресора е "обречена кауза", до това, че контраофанзивата на украинската армия е била "грешка": Радев осъди украинската контраофанзива и спести думи за цивилните, убити от Русия.

"А Русия агресор ли е? - набрах аз колоратурното сопрано. Той бил казал още в началото на конфликта (който за него тогава си беше СВО, не война), че Украйна е нападната. Но аз нали питам сега, бе!", разказва журналистът.

"Не знам дали го извадих от обувките, много съм неприятна понякога наистина. Че и Демерджиев (Иван Демерджиев, бивш вътрешен министър и кандидат-депутат от "Прогресивна България" - бел. ред.) се намесваше, та се наложи да развея прескартата си под носа му. Пък се врътнаха и си тръгнаха.

Отвън продължаваше да ги чака празен бял бус, брандиран с Дпс-то на Пеевски, ама той си беше така и преди грандиозната среща и последвалата поне едночасова фотосесия. Аз такива снимки като с паметник съм виждала само с Борисов. И само Борисов ми е крещял така бесен", пише Байрямова.

"Съжалявам, имах още въпроси към поредния спасител на нацията, обаче охраната настръхна. А впрочем, Демерджиев обикаля из региона, придружаван от сериозна полицейска охрана, обаче не дойде ред да го питам има ли някаква заплаха. Нито пък защо беше нужен онзи бабаитлък да влезе в щаба на дпс-то и да търси Пеевски", добавя тя: "Калинката на Пеевски": МВР призна за разпит на Иван Демерджиев след сигнал на Калин Стоянов.

Радев отбеляза на събитието, че залата е пълна въпреки брандирания бял микробус, паркиран на входа, за да "следи, снима, разколебава и плаши".

„Връщане назад няма, защото вие днес показвате на цяла България, че нашето общество излиза от апатията, чупи оковите на страха и ние поемаме по пътя на прогресивна, демократична, свободна европейска България. И те не могат да ни спрат!”, заяви Румен Радев.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Кърджали предсрочни парламентарни избори Румен Радев Боташ Иван Демерджиев война Украйна предсрочни парламентарни избори 2026 Прогресивна България Вилдан Байрямова
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес