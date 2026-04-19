В разгара на изборния ден: Интернет срив удари РИК в София и Стара Загора

Проблем с интернет връзката блокира работата на 26-ата Районна избирателна комисия (РИК), съобщиха от комисията. Оттам уточняват, че липсата на достъп до мрежата продължава вече около два часа, което затруднява обработката и предаването на информация в изборния ден.

Подобна ситуация се наблюдава и в РИК - Стара Загора, където също няма интернет връзка, което поражда въпроси за нормалното протичане на административните дейности около вота.

На този фон избирателната активност в Софийска област към 16:00 часа достига 41,63 процента. Данните показват сравнително динамично участие на фона на предходни избори, при които активността традиционно остава по-ниска в следобедните часове.