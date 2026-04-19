В разгара на изборния ден: Интернет срив удари РИК в София и Стара Загора

19 април 2026, 19:14 часа 189 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Проблем с интернет връзката блокира работата на 26-ата Районна избирателна комисия (РИК), съобщиха от комисията. Оттам уточняват, че липсата на достъп до мрежата продължава вече около два часа, което затруднява обработката и предаването на информация в изборния ден.

Подобна ситуация се наблюдава и в РИК - Стара Загора, където също няма интернет връзка, което поражда въпроси за нормалното протичане на административните дейности около вота. Още: Драстично изборно нарушение: Отвориха урна в бургаска секция заради фатална грешка

На този фон избирателната активност в Софийска област към 16:00 часа достига 41,63 процента. Данните показват сравнително динамично участие на фона на предходни избори, при които активността традиционно остава по-ниска в следобедните часове.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев Отговорен редактор
РИК предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес