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"Вместо нощем да мисли за съпругата си, Демерджиев мисли за мен": Според Пеевски властта "измисля глупости"

09 октомври 2026, 11:38 часа 597 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Вместо нощем да мисли за съпругата си, Демерджиев мисли за мен": Според Пеевски властта "измисля глупости"

Вместо нощем да мисли за съпругата си, Иван Демерджиев мисли за мен. Така лидерът на ДПС Делян Пеевски коментира в кулоарите на Народното събрание връзката, която вътрешният министър Иван Демерджиев направи между зачестилите бомбени заплахи срещу български институции и изслушванията му в парламента по повод полетите на Пеевски.

"На Демерджиев мога да му подаря един термометър, че виждам, че май е с температура или жена му не го завива. Нека да има малко сън това правителство, виждам, че са притеснени от мен и си измислят глупости. Тук съм и тепърва ще изнасям истината за кабинета "Радев"", заяви лидерът на ДПС.

"Аз няма как да съм виновен, че изпуснаха цените, че държавата се тресе от проблеми и не могат да управляват", допълни той.

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Пеевски заяви, че не е бил информиран за визитата на началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов в София, предаде Фокус.

"Нямам информация за това нещо. Тези въпроси са към премиера. Той дължи пълна информация какво прави правителството. И е хубаво да се появява по-често", отговори Пеевски.

Демерджиев за бомбените заплахи

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По-рано Демерджиев обяви, че според него бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития.

Източник: БГНЕС

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"За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група на 3, 7, 8 юли, рязко нарасна броят на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване", заяви той.

"През тази седмица дните, в които стана ясно вчерашното ми изслушване, а също така интересна подробност е, че след изслушването ми на 2 юли и обявяването на данните за тези полети и информацията, пристигнала от малтийските служби, самолетът, с който са извършвани полетите, е бил продаден от "Спектрум еър" на дубайска компания, също много интересно съвпадение", добави още министърът.

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Сигнал за бомба Делян Пеевски Иван Демерджиев
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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