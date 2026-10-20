"Войната изтощава Европа": Радев каза "Не" на новия заем за Украйна

Войната в Украйна също допринася за икономическото изтощение на Европа, социалното напрежение и политическата нестабилност. Час по-скоро трябва да се сложи край. Това заяви премиерът Румен Радев в отговор на въпрос как би коментирал протестите във Франция и Италия. ОЩЕ: Дългове, миграция и крах на социалната държава: Анализатори посочиха дълбокия корен на кризата във Франция и Европа

Премиерът посочи, че на заседание на Европейския съвет украинският президент Володимир Зеленски е поискал допълнителен заем от 70 млрд. евро. "„Как ви се вижда това на фона на всичко, което става в Европа? България няма как да бъде част от подобно финансиране", заяви Радев и предупреди, че продължаването на конфликта застрашава не само мира, но и политическата стабилност.

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Радев добави, че недоволството на европейските граждани има различни причини, като сред тях са неконтролираната миграция, неуспешните интеграционни политики и загубата на работни места.

Премиерът изрази очакване за повече разум и подчерта необходимостта от използване на средствата на дипломацията. По думите му фронтовата линия е замръзнала повече от година и изходът няма да бъде постигнат с военни средства.

Той коментира и протеста, планиран за тази вечер в Триъгълника на властта. „Целта е Бойко Борисов и Делян Пеевски да се върнат във властта, България да бъде въвлечена във войната, а Асен Василев да изготви бюджет, който ще ни довърши", каза той.