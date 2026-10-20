На 342,8 млрд. евро се изчислява общото икономическо въздействие на Филип Морис Интернешънъл в ЕС за периода 2021-2025

27,4 млрд. евро са инвестициите в производствена дейност, износът възлиза на 39,5 млрд. евро, а през 2025 г. европейската верига на стойността на ФМИ поддържа около 164 000 работни места

В ключов момент за конкурентоспособността на Европа, Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) публикува второто издание на Доклада за икономическо въздействие на компанията в ЕС, изготвено от EY-Parthenon.

Общият отпечатък на ФМИ се простира далеч отвъд собствената производствена и бизнес дейност, като приносът се измерва и чрез подкрепа на доставчици, външни производители на съпътстващи материали, търговска дейност, земеделски производители на тютюн, служители и цели общности, в които компанията оперира.

От общия икономически отпечатък, възлизащ на близо 343 млрд. евро, данните сочат, че:

ФМИ е насочила 22,3 млрд. евро към европейски доставчици и е вложила 27,4 млрд. евро в европейски производствен капацитет и капиталови инвестиции, които укрепват индустриалния растеж и устойчивостта на веригата за доставки.

Инвестирани са 422 млн. евро в научноизследователска и развойна дейност (R&D) в Европа, допълнени от приблизително 2,2 млрд. евро за R&D дейности в Швейцария, допринасяйки съществено за развитието на иновациите и изграждането на научен капацитет за бъдещето.

Износът на ФМИ се равнява на 39,5 млрд. евро, което спомага за затвърждаване на позицията на Европа като производствен и експортен център.

На територията на ЕС работят 15 фабрики на компанията, като допълнително фабрики има и в Швейцария и Сърбия.

От около 164 000 подкрепени работни места през 2025 г. на територията на ЕС, близо 22 500 са директни служители, а отвъд това е осигурена заетост по цялата верига на доставки в по-широк икономически план.

"Европа преминава през период на дълбока промяна, който създава възможности за преосмисляне, адаптация и избор на бъдещето, което искаме да изградим", заявява Марко Ханапел, Президент на регион Европа във Филип Морис Интернешънъл.

"Този доклад предоставя нови данни и доказателства за приноса, който нашият бизнес продължава да има в Европейския съюз. Зад милиардите евро икономическа стойност стоят хора – земеделци, производители, учени, предприемачи, търговци и служители, чиято работа всеки ден укрепва икономическите основи на Европа", допълва той.

В резултатите от аналитичния доклад е отразена не само икономическата стойност, но и стойността на трансформацията на компанията към бъдеще без дим. През четвъртото тримесечие на 2025 г. повече от половината от нетните приходи в Европа са генерирани именно от бездимните продукти.

"В Европа бъдещето без дим вече е настояще без дим. Сега задачата е да превърнем нашите силни страни в трайна конкурентоспособност", коментира още Марко Ханапел.

Според него това изисква прагматизъм, конструктивен диалог между политиците и индустрията, както и регулаторна рамка, която дава на бизнеса увереност да инвестира, да въвежда иновации и да се развива.

"Ние направихме своя избор на коя страна от историята искаме да бъдем: избираме да бъдем част от решенията, които ще определят Нова Европа и ще помогнат за изграждането на устойчиво бъдеще", допълва още президентът за регион Европа.

Филип Морис България е част от ФМИ, като през 2026 г. се отбелязват 50 години присъствие на компанията в страната. Понастоящем българското дружество осигурява над 1000 работни места чрез множество бизнес партньорства, а броят на директните служители е значително увеличен през 2026 г., вече достигайки около 200 души.

Дружеството у нас допринася средно годишно с близо 0,4 млрд. евро акцизни приходи. Те представляват съществен дял от общия принос на индустрията от акцизи върху тютюневите изделия, който възлиза на около 10% от всички данъчни приходи към държавния бюджет. Заедно с акцизите, Филип Морис България формира и допълнителни данъчни приходи от дейността си в страната, които се изчисляват на близо 2,5% от общите годишни данъчни приходи в държавния бюджет.

Освен поддържането на значителен човешки капитал в работни места, дружеството допринася за местната икономика чрез ангажирането на множество доставчици, които са български компании, както и осигурява дългосрочна подкрепа за местните общности в тютюнопроизводителни райони – принос, който устойчиво се поддържа в годините и ще продължи занапред.

Филип Морис България допринася за общата мисия на ФМИ за бъдеще без дим, като в страната пълнолетните потребители на иновативните алтернативи на компанията са вече над половин милион.

Същевременно Филип Морис България полага все повече усилия за предотвратяване на достъпа на непълнолетни лица до тютюневи и никотинови продукти чрез кампанията "Без компромиси", която обхваща над 11 000 търговски обекта в страната с широко разпространение на информационни материали относно необходимостта от проверка на възрастта на клиентите.

Общото икономическо въздействие на ФМИ в европейски контекст се формира от приноса на всички дружества на компанията в ЕС, включително и от българското дружество, тъй като те не функционират изолирано, а въздействието им се простира далеч отвъд собствените им страни – чрез местни или споделени доставчици, с работните места, с данъците, които плащат, с движението на стоките и със знанията, които генерират.

Разбирането на мащаба и характера на тези по-широки въздействия е от съществено значение за осмислянето на ролята, която ФМИ като цяло играе в Европа, която по думите на Марко Ханапел "преминава през период на дълбоки промени и икономическа несигурност, които променят средата, но и създават възможности. Възможности за преосмисляне, адаптиране и избори за бъдещето, което искаме да създадем".