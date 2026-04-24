"Време е да изхвърлим "джуджетата": Асен Василев с остър коментар за атаката срещу Кандев

Заплахите срещу главен комисар Кандев са абсолютно скандални. Това написа председателят на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев в профила си във Facebook. "Явно в България, когато някой започне да си върши работата, веднага се опитват да му спретнат дело с фалшиви свидетели", добави той.

И напомни, че "незабавната смяна на Висшия съдебен съвет и изчистването на съдебната система от всички джуджета са единственият път към това да имаме богата, справедлива и европейска България".

Публикувахте от Асен Василев / Assen Vassilev в Петък, 24 април 2026 г.

В защита на и.д. главен секретар на МВР по-рано излезе служебният премиер Андрей Гюров и министърът на вътрешните работи Емил Дечев.

Днес и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че е бил заплашван. Във видео в социалните мрежи той заяви, че това се е случило чрез непознати номера, които са му звъняли в онлайн приложения. Георги Кандев заяви още, че има данни, че срещу него са давани фалшиви показания, и подчерта, че няма да спре с работата си.