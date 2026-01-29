"Възраждане" и хората на Доган пред бой в парламента заради изборите (СНИМКИ)

Заседанието на Народното събрание беше прекъснато за 20 минути заради напрежение и остри спорове в пленарната зала по време на обсъждането на първо четене на два законопроекта за промени в Изборния кодекс. Почивката беше обявена от председателя на парламента Рая Назарян, след конфликт между депутати от "Възраждане" и Алианс за права и свободи.

Напрежението ескалира по време на изказване на Цончо Ганев от "Възраждане", когато част от депутатите напуснаха местата си и започнаха размяна на реплики в залата. Преди да даде почивката, Назарян призова народните представители да се успокоят и да заемат местата си.

Ограничаване на секциите в чужбина

Дебатът се води по два законопроекта. Проектът на "Възраждане" предвижда ограничаване до 20 на секциите за гласуване извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. От партията аргументират предложението си с необходимостта да се ограничи етническият и контролиран вот, основно в Турция. Още: Повече омерзение и мобилизация: Анализатор за промените в Изборния кодекс седмици преди вота

Част от опозицията обаче критикува тази идея, като според тях мярката на практика ще засегне избирателите на Ахмед Доган и ще облагодетелства "ДПС-Ново начало" на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. В хода на разискванията депутати от "Възраждане", сред които Георги Георгиев и Даниел Петров, влязоха в пряк спор с народни представители от парламентарната група, свързвана с Доган. Още: "В услуга на Пеевски": Управляващите и "Възраждане" ограничиха секциите в чужбина

Вторият законопроект, внесен от "Продължаваме промяната - Демократична Българи"я, предвижда пълно възстановяване на функционалността на машините за гласуване. Предложението беше отхвърлено на правната комисия, докато проектът на "Възраждане" получи подкрепа от ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ", като "ДПС-Ново начало" осигури необходимия кворум.