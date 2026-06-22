Защо Делян Добрев си тръгна и оголи ли се ГЕРБ: Отговорът от лидера на СДС

"Това, което мога да кажа е, че Делян Добрев иска да поработи повече в личните си дела. Добрев е най-добрият енергиен специалист в България през последните години, така че му желая успех. На добър път!". Такова пожелание отправи лидерът на СДС Румен Христов пред БНТ след напускането на Делян Добрев от парламентарната група на ГЕРБ. Още: Делян Добрев напуска Народното събрание и политиката

Лично решение

Снимка: БГНЕС

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По думите му решението на Добрев да напусне ГЕРБ, е лично решение. На негово място ще влезе друг много стойностен човек - Христо Гаджев, който е специалист в областта на отбраната и не се вижда по някакъв път да се оголва парламентарната група на ГЕРБ-СДС от едни или други експерти, посочи Румен Христов.

"Млади има, ротация има, особено при колегите от ГЕРБ", изтъкна Христов, според когото няма повече информация за други напускащи народни представители от партията на Бойко Борисов.

Според него в правителството на Росен Желязков бе отворена кутията на Пандора и управляващите не успяха да овладеят финансовата дисциплина на държавата.

Румен Христов увери, че ГЕРБ не е мълчалива опозицията, но е готова да даде 100 дни толеранс на правителството на Румен Радев. "Времето за управляващите тик-така, а все още бюджетът не е приет", предупреди лидера на СДС властта.

Румен Христов се надява на обща кандидат за президентските избори заедно с ПП и ДБ. "Добре е да се постигне договореност, че който и да било от десните кандидати стигне до балотаж, ще бъде подкрепен. На първи тур ми се струва, че би било трудно, но на втори тур трябва да обединим усилията, за да бъде излъчен проевропейски президент", призова лидерът на СДС.

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