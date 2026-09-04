Мини пици със зеленчуци

Родителите на най-малките ученици вече сме в трескава подготовка за новата учебна година – тетрадки, униформи и всякакви аксесоари. Да не забравяме и детските кутии за обяд. Тази рецепта от кулинарната рубрика на BILLA ни дава лесен вариант, който да приготвим само за 30 мин.
Необходими продукти
- 4 бр. блат за пица
- 300 г. тиквички
- 300 г. чушки
- 100 г. червен лук
- 400 г. сирене „Моцарела“
- 400 г. белени домати от консерва
- 30 мл. маслиново масло
Начин на приготвяне
- Сварете доматите за 5 минути, смелете ги с пасатор, добавете сол, захар и малко маслиново масло.
- Нарежете тиквичките на шайби, почистените чушки - на кръгчета, лукът – на кубчета. Настържете моцарелата.
- Намажете блатовете с доматен сос, наредете тиквичките, чушките и отгоре – моцарела. Запечете за около 15 минути, в загрята на 200 °С фурна.
- Извадете пицата след 10 минути, поръсете с лука и отново върнете във фурната за 4–5 минути. Преди сервиране поръсете със стрита люта чушка, пресен розмарин и капки маслиново масло. (BILLA)
Имате бързи мини пици – не само за малките, но и за родителите. За детската кутия, разбира се – пропуснете лютата чушка.
Добър апетит!