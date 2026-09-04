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Мини пици със зеленчуци

04 септември 2026, 8:00 часа 0 коментара
Снимка: BILLA
Мини пици със зеленчуци

Родителите на най-малките ученици вече сме в трескава подготовка за новата учебна година – тетрадки, униформи и всякакви аксесоари. Да не забравяме и детските кутии за обяд. Тази рецепта от кулинарната рубрика на BILLA ни дава лесен вариант, който да приготвим само за 30 мин.

Необходими продукти

  • 4 бр. блат за пица
  • 300 г. тиквички
  • 300 г. чушки
  • 100 г. червен лук
  • 400 г. сирене „Моцарела“
  • 400 г. белени домати от консерва
  • 30 мл. маслиново масло

Начин на приготвяне

  1. Сварете доматите за 5 минути, смелете ги с пасатор, добавете сол, захар и малко маслиново масло.
  2. Нарежете тиквичките на шайби, почистените чушки - на кръгчета, лукът – на кубчета. Настържете моцарелата.
  3. Намажете блатовете с доматен сос, наредете тиквичките, чушките и отгоре – моцарела. Запечете за около 15 минути, в загрята на 200 °С фурна.
  4. Извадете пицата след 10 минути, поръсете с лука и отново върнете във фурната за 4–5 минути. Преди сервиране поръсете със стрита люта чушка, пресен розмарин и капки маслиново масло. (BILLA)

Имате бързи мини пици – не само за малките, но и за родителите. За детската кутия, разбира се – пропуснете лютата чушка.

Добър апетит!

 

BILLA
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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