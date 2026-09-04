Мини пици със зеленчуци

Родителите на най-малките ученици вече сме в трескава подготовка за новата учебна година – тетрадки, униформи и всякакви аксесоари. Да не забравяме и детските кутии за обяд. Тази рецепта от кулинарната рубрика на BILLA ни дава лесен вариант, който да приготвим само за 30 мин.

Необходими продукти

4 бр. блат за пица

300 г. тиквички

300 г. чушки

100 г. червен лук

400 г. сирене „Моцарела“

400 г. белени домати от консерва

30 мл. маслиново масло

Начин на приготвяне

Сварете доматите за 5 минути, смелете ги с пасатор, добавете сол, захар и малко маслиново масло. Нарежете тиквичките на шайби, почистените чушки - на кръгчета, лукът – на кубчета. Настържете моцарелата. Намажете блатовете с доматен сос, наредете тиквичките, чушките и отгоре – моцарела. Запечете за около 15 минути, в загрята на 200 °С фурна. Извадете пицата след 10 минути, поръсете с лука и отново върнете във фурната за 4–5 минути. Преди сервиране поръсете със стрита люта чушка, пресен розмарин и капки маслиново масло. (BILLA)

Имате бързи мини пици – не само за малките, но и за родителите. За детската кутия, разбира се – пропуснете лютата чушка.

Добър апетит!