Евтина, бърза и невероятно вкусна разядка с патладжани

Това е едно студено предястие с патладжан, което ще ви стане любимо. Невероятно вкусните патладжани с чесън и магданоз са толкова лесни за приготвяне. Можете да се запасите за зимата или да ги приготвите за няколко дни напред.

Необходими съставки за патладжан с чесън и магданоз

2-3 средни патладжана;

4 скилидки чесън;

голяма връзка магданоз;

2 чаени лъжички ябълков оцет или 6% оцет;

сол, растително масло.

Как да приготвим патладжани с чесън и магданоз, стъпка по стъпка

Избираме плътни тъмнолилави патладжани с еластична плът, без петна или изгнило по кожата. Отрежете дръжките, измийте добре зеленчуците, подсушете. Нарежете подготвените патладжани на кубчета, малко по-големи от един сантиметър.

Поръсете нарязаните патладжани с едра морска сол. Не прекалявайте със солта, добавете сол на вкус и още малко. Патладжаните лесно попиват всякакви подправки, като гъба.

Внимателно смесете патладжаните със солта. Можете да натиснете малко, за да се разтвори солта по-бързо. Поставете чиния отгоре, а върху нея буркан с вода. Оставете за около 1 час. През това време водата ще се отдели от патладжаните и те ще намалят обема си с около половината.

Преместете осолените патладжани в гевгир, изплакнете обилно със студена вода. Поставете кухненска хартия върху работния плот, изсипете измитите патладжани. Подсушете. Сложете няколко слоя кърпи отгоре, така че хартията да абсорбира колкото е възможно повече вода.

В широк тиган с дебело дъно изсипете рафинирано растително масло. Загрейте тигана с мазнината, сложете в него кубчетата изсушен патладжан. Пържете на силен огън до златисто кафяво. Разбъркайте внимателно, за да се уверите, че зеленчуците са равномерно запържени.

Извадете пържените патладжани от тигана с помощта на шпатула или решетъчна лъжица, за да предотвратите попадането на излишно масло в предястието.

Откъсваме листата от магданоза от клонките. Нарязваме листата от магданоз на ситно. Добавяме нарязания магданоз към патладжаните. В тази рецепта има много магданоз – 3-4 супени лъжици нарязана зеленина е нормално.

Смачкайте скилидките чесън с нож и отстранете люспите. Нарежете чесъна с нож или го прекарайте през преса. Добавете нарязания чесън към останалите съставки.

Залейте с 2 чаени лъжички ябълков или 6% оцет, разбъркайте добре и патладжаните с чесън и магданоз са готови. Ако не обичате ястия с оцет, тогава го заменете с прясно изцеден лимонов сок, ще ви е необходима 1 супена лъжица сок. Можете да ядете патладжаните веднага, но ви съветваме да оставите разядката да узрее. След няколко часа или на следващия ден ще бъде по-вкусна.

За дългосрочно съхранение пригответе малки стъклени буркани. Измийте и стерилизирайте бурканите. Поставете плътно патладжаните с чесъна и магданоза, залейте с малко растително масло отгоре. Затворете плътно и сложете в хладилник.

Добър апетит!

