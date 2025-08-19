Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

19 август 2025, 13:13 часа 0 коментара
Като тези кюфтета по градинарски няма втори - ето как се правят

Съдържание:

Кюфтетата по градинарски са ястие, което съчетава класическите вкусове на българската кухня с изобилието от свежи сезонни зеленчуци. Те се приготвят по начин, който не само ги прави апетитни на вид, но и осигурява хармоничен вкус – сочното месо се допълва от ароматите на градинските продукти. Рецептата е устояла на времето и продължава да заема заслужено място на трапезата, тъй като е едновременно хранителна, ароматна и подходяща за всеки повод. За да се постигне автентичният резултат, има няколко ключови етапа в приготвянето, които трябва да се спазват.

Снимка: iStock

Избор на продукти за перфектния вкус

За да се получат наистина вкусни кюфтета по градинарски, първо трябва да се подберат качествени продукти. Месото трябва да бъде прясно, с добро съотношение между мазнина и чисто месо, за да осигури сочност и плътен вкус. Най-често се използва смес от свинско и телешко месо, която позволява оптимален баланс на текстура и аромат.

Зеленчуците – лук, моркови, чушки, домати, зелен фасул, тиквички или грах – е добре да бъдат пресни, защото така запазват натуралната си сладост и свежест. Ако се използват замразени зеленчуци, е важно да се размразят правилно, за да не пуснат излишна вода по време на готвенето.

Приготвяне на месната смес

Основата на кюфтетата е добре омесената кайма. В нея се добавят ситно нарязан или настърган лук, накиснат в малко вода или прясно мляко за по-мек вкус, галета или накиснат хляб за пухкавост, яйце за свързване, както и подправки – сол, черен пипер, магданоз и понякога малко кимион за леко пикантен аромат. Каймата се меси поне 10 минути, за да се обединят всички съставки и да стане хомогенна. След това се оставя да престои в хладилник около половин час, за да поеме ароматите и да стегне.

Формиране и запържване на кюфтетата

Кюфтетата се оформят с влажни ръце, за да не полепва сместа, и се овалват леко в брашно. Запържват се в добре загрято олио до получаване на златиста коричка. Важно е да не се препържват, защото ще продължат да се готвят в зеленчуковата смес. Целта е само да се запечатат соковете вътре в месото, така че да останат сочни и крехки.

Снимка: iStock

Приготвяне на зеленчуковата основа

В отделна дълбока тенджера или тиган се загрява малко олио и се запържва ситно нарязан лук до златисто. Добавят се настъргани моркови и нарязани чушки, които се готвят, докато омекнат и пуснат ароматите си.

След това се добавят ситно нарязани домати или доматено пюре, за да придадат леко кисел вкус, който балансира сладостта на зеленчуците. Може да се сложи и малко чесън за по-интензивен аромат. Когато зеленчуците омекнат, се добавят грах или нарязан зелен фасул, а при желание и кубчета тиквичка, които придават допълнителна мекота на ястието.

Съберете кюфтетата със зеленчуците

Кюфтетата се подреждат внимателно върху зеленчуковата основа и се заливат с топла вода или бульон, така че да се покрият наполовина. Добавя се малко дафинов лист, черен пипер на зърна и сол на вкус.

Ястието се оставя да къкри на тих огън около 25–30 минути, за да могат кюфтетата да се сготвят напълно, а зеленчуците да пуснат целия си аромат в соса.

Снимка: iStock

Завършек и сгъстяване на соса

Класическият завършек на кюфтетата по градинарски е леко сгъстен сос, който обгръща месото и зеленчуците. Това може да се постигне с малко брашно, разтворено в студена вода, или чрез естественото сгъстяване при по-дълго варене.

Ако се желае по-наситен вкус, може да се добави и малко масло в края на готвенето. Ястието се оставя да почине няколко минути след свалянето от котлона, за да се уеднаквят вкусовете.

Поднасяне и подходящи гарнитури

Кюфтетата по градинарски се сервират топли, най-често с пресен хляб или домашно приготвена питка, която попива ароматния сос. Подходящи са и гарнитури като варени картофи, картофено пюре или дори ориз, който може да се смеси със соса. За свежест към ястието се поднася зелена салата или кисели краставички.

Съвети за по-богат вкус

За да се постигне още по-богат вкус, може да се използва домашен зеленчуков или месен бульон вместо вода. Приготвянето в глинен съд също придава неповторим аромат и запазва сочността на месото. Ако се желае по-диетичен вариант, кюфтетата могат да се изпекат във фурна, вместо да се пържат, а зеленчуците да се задушат с малко зехтин.

Десислава Михалева
Десислава Михалева Отговорен редактор
