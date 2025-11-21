Най-добрата пилешка супа за отслабване се приготвя така - цялото семейство ще я хареса

Как да си приготвим диетична пилешка супа, която ще се хареса на цялото семейство

Пилешката супа е едно от най-добрите ястия за тези, които искат да отслабнат без да се борят с постоянно чувство на глад. Тя е лека, затопляща, добре засищаща и насърчава нормалното функциониране на храносмилателната система. Основната тайна е в правилната комбинация от зеленчуци, пилешко месо и метода на готвене, което ви позволява да намалите калорийното съдържание, но да запазите перфектния вкус. Ето кои са всички тънкости на приготвянето на здравословна диетична пилешка супа, която ще ви стане любима по време на отслабване.

Как да си приготвим диетична пилешка супа, която ще се хареса на цялото семейство

За да приготвите тази вкусна и диетична пилешка супа, ще са ви необходими следните съставки:

1 пилешко филе или 2–3 бутчета без кожа

1 морков

1 глава лук

1 стрък целина

1 чушка

1 картоф

1 дафинов лист

свежи подправки - магданоз, копър

сол и смлян черен пипер на вкус

1 ч.л. зехтин или растително масло

2 литра вода

Освен вампири: Тази супа от пилешки дреболии с чесън гони вирусите надалеч

Метод на приготвяне на супата: Пригответе пилешкото месо. Отстранете мазнината от филетата и ги изплакнете със студена вода. Постното бяло месо е най-добрият избор, тъй като съдържа най-малко калории и най-много протеини.

Сварете първия бульон. Сложете пилето в тенджера, залейте с вода, оставете да заври и отцедете първия бульон. Това намалява съдържанието на мазнини в ястието и го прави по-лесно за храносмилане.

Сварете бистър бульон. Залейте месото с чиста вода, добавете дафинов лист и гответе 25–30 минути на слаб огън.

Пригответе зеленчуците. Нарежете морковите и целината на тънки полукръгчета, а чушките и картофите на кубчета. За диетична супа е важно зеленчуците да се нарежат ситно, те се сготвят по-бързо и отделят по-наситен аромат.

Леко задушете морковите и лука в една чаена лъжичка растително масло, 2-3 минути ще са достатъчни. Тази стъпка прави супата по-ароматна, но не добавя много калории.

Вкусна пилешка супа с коприва: Рецептата, от която ще си оближете пръстите

Добавете зеленчуците към пилешкото месо. Прехвърлете всички приготвени зеленчуци в тенджерата. Гответе още 15 минути, докато омекнат. Добавете подправките и билките. В края на готвенето добавете нарязан магданоз и копър, сол и черен пипер на вкус. Билките не само подобряват вкуса, но и ускоряват метаболизма.

Защо тази супа помага да отслабнете бързо

Тя съдържа много фибри и се отличава с високо протеиново съдържание. Много е засищаща, но същевременно с това е нискокалорична. Подобрява храносмилането. Не създава усещане за тежест. Идеална опция е за вечеря.

Прочетете също: Тази домашна пилешка супа с ориз е подходяща за студените есенни вечери