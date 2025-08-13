Най-лесната рецепта за пълнени чушки без месо – готови само за 30 минути

Лятото и есента са сезонът на пълнените чушки. В тази статия ще намерите най-лесната рецепта за пълнени чушки без месо. Можете да ги приготвите в тиган или в тава за печене, изборът е ваш.

Необходими съставки за пълнени чушки без месо

6 средно големи червени чушки;

1 морков;

1 глава лук;

1 голям червен домат;

100 г ориз (варете до полуготовност);

малка връзка магданоз;

черен или червен пипер, според предпочитанията ви;

растително масло, сол, захар на вкус.

Как да си направим пълнени чушки без месо, стъпка по стъпка

Първата стъпка е да изберете чушките. Нуждаете се от средно големи чушки, дълги и доста обемни, не извити или наранени. Отрязваме горната част, изваждаме семките, изрязваме преградите. Изплакнете обелените чушки обилно под течаща вода, за да отстраните всички останали семки.

В голяма тенджера загрейте 2-3 литра вода до кипене. Сложете подготвените чушки във врящата вода, бланширайте за 2 минути, изключете котлона и оставете в гореща вода за няколко минути. Термичната обработка омекотява чушките, така се намаля и времето за готвене, а и бланшираните чушки се пълнят по-лесно с плънка.

Нарежете лука на малки кубчета. Загрейте 2 супени лъжици растително масло в дълбок тиган или тава за печене. Сложете нарязания лук в загрятото масло и запържете, докато омекне на среден огън. Измийте морковите, остържете ги и ги настържете на едро ренде за зеленчуци. Добавете настърганите моркови към запържения лук.

Попарете узрял червен домат и отстранете кожата. Нарежете пулпата на малки кубчета. Нарежете малка връзка магданоз. Добавете доматите към морковите и лука, 2 супени лъжици нарязан магданоз. Гответе зеленчуците на среден огън за 10-12 минути, като разбърквате с шпатула, за да не загорят.

Сварете ориза до полуготовност: изсипете измитото зърно в тенджера, добавете 150 мл вода, загрейте до кипване, варете на слаб огън 10 минути под капак. Добавете сварения ориз към останалите съставки за плънката. Добавете сол и захар на вкус, добавете 1 чаена лъжичка смлян сладък червен пипер и/или черен пипер. Разбъркайте и варете плънката 10 минути.

Напълнете чушките с плънката с помощта на чаена лъжичка. Не ги пълнете прекалено плътно и оставете малко свободно място отгоре. Оризът ще се надуе по време на задушаването, необходимо е малко място вътре в чушката.

Налейте вряща вода или бульон в тенджерата с чушките, така че водата да достигне до средата на чушките. Добавете щипка сол. Покрийте тенджерата с капак. Гответе на среден огън за 25 минути.

Сервирайте пълнените чушки топли. Това ястие се съчетава добре със сос от кисело мляко с билки и чесън или обикновена заквасена сметана.

Добър апетит!

