Най-лесната рецепта за пълнени чушки без месо – готови само за 30 минути

Лятото и есента са сезонът на пълнените чушки. В тази статия ще намерите най-лесната рецепта за пълнени чушки без месо. Можете да ги приготвите в тиган или в тава за печене, изборът е ваш.
Необходими съставки за пълнени чушки без месо
- 6 средно големи червени чушки;
- 1 морков;
- 1 глава лук;
- 1 голям червен домат;
- 100 г ориз (варете до полуготовност);
- малка връзка магданоз;
- черен или червен пипер, според предпочитанията ви;
- растително масло, сол, захар на вкус.
Как да си направим пълнени чушки без месо, стъпка по стъпка
Първата стъпка е да изберете чушките. Нуждаете се от средно големи чушки, дълги и доста обемни, не извити или наранени. Отрязваме горната част, изваждаме семките, изрязваме преградите. Изплакнете обелените чушки обилно под течаща вода, за да отстраните всички останали семки.
Нарежете лука на малки кубчета. Загрейте 2 супени лъжици растително масло в дълбок тиган или тава за печене. Сложете нарязания лук в загрятото масло и запържете, докато омекне на среден огън. Измийте морковите, остържете ги и ги настържете на едро ренде за зеленчуци. Добавете настърганите моркови към запържения лук.
Попарете узрял червен домат и отстранете кожата. Нарежете пулпата на малки кубчета. Нарежете малка връзка магданоз. Добавете доматите към морковите и лука, 2 супени лъжици нарязан магданоз. Гответе зеленчуците на среден огън за 10-12 минути, като разбърквате с шпатула, за да не загорят.
Сварете ориза до полуготовност: изсипете измитото зърно в тенджера, добавете 150 мл вода, загрейте до кипване, варете на слаб огън 10 минути под капак. Добавете сварения ориз към останалите съставки за плънката. Добавете сол и захар на вкус, добавете 1 чаена лъжичка смлян сладък червен пипер и/или черен пипер. Разбъркайте и варете плънката 10 минути.
Налейте вряща вода или бульон в тенджерата с чушките, така че водата да достигне до средата на чушките. Добавете щипка сол. Покрийте тенджерата с капак. Гответе на среден огън за 25 минути.
Сервирайте пълнените чушки топли. Това ястие се съчетава добре със сос от кисело мляко с билки и чесън или обикновена заквасена сметана.
Добър апетит!
