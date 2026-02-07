Вкусни и сочни свински ребърца със сладко-кисел сос - ето как се приготвят

Ако обичате сочни, крехки свински ребърца с ароматна и вкусна коричка, тази идея ще се превърне във вашата нова любима рецепта. Прост метод за мариноване и двуетапен процес на печене превръщат ребърцата в крехко месо, а сладко-киселият сос прави вкуса перфектен.

Рецепта за сочни свински ребра със сладко-кисел сос

Свинските ребра са класика, която винаги е на мода, но приготвянето им перфектно крехки и ароматни може да изглежда като трудна задача. Кулинарният блогър Ерик Лаурта има подробна рецепта, която гарантира нежност и богат вкус, без да се изискват часове престой в кухнята. Тайната е в маринатата с подправки и зехтин, както и във факта, че ребрата се пекат два пъти: първо на висока температура, а след това под капак, така че те буквално се топят в устата.

Съставката, която прави медените ребърца ТРИ пъти по-сочни и вкусни

За приготвянето на тези вкусни ребърца ще са ви необходими следите съставки

свински ребра - 1 кг (или 2 големи ребра)

сладък червен пипер - 1 с. л.

чесън на прах - 1 с. л.

сушени провансалски билки - 1 с.л.

смлян джинджифил - 1 с. л.

бяло или отлежало вино - 500 мл

вода - 500 мл

зехтин

сол

пипер

За соса ще са ви необходими следните съставки:

соса от печените ребра

портокалов сок - 50 мл

мед - 1 супена лъжица

царевично нишесте - 2 супени лъжици

Изплакнете и подсушете ребрата, посолете и поръсете с черен пипер от двете страни. В купа смесете всички подправки със зехтина и втрийте сместа старателно в месото. Печете ребрата във фурната за 60 минути на 180°C. Добавете вино и вода към ребрата, покрийте с фолио и печете още 60 минути на 150°C. След печене изключете фурната и оставете ребрата да се охладят отвътре, за да станат възможно най-крехки.

Пикантни медени ребърца – така ги приготвят в скъпите ресторанти

Приготвяне на соса: Прецедете соса от печените ребра в малка тенджера. Добавете портокаловия сок и меда, оставете да заври леко и оставете да къкри 5 минути. Разтворете царевичното нишесте в малко количество вода и го добавете в тенджерата, като бъркате, докато се сгъсти. Залейте ребрата с приготвения сос преди сервиране. Сервирайте ястието.

Ребрата са сочни, ароматни и топящи се в устата, а медено-портокаловият сос добавя лека цитрусова нотка. Можете да го приготвите това ястие както за семейна вечеря, така и за празнична трапеза.

Прочетете също: Ето как да си направите най-вкусни мариновани свински ребра