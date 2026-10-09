Където изкуството среща новите идеи: Sofia Art Fair 2026 (ВИДЕО)

За трети път София е домакин на международното изложение за съвременно изкуство Sofia Art Fair. До 11 октомври 2026 г. иновационният форум "Джон Атанасов" в София Тех Парк събира галерии, артистични колективи, художници, колекционери, куратори, представители на културни институции и публика - в четири дни, посветени на изкуството, срещите и обмена на идеи.

"Тази година Sofia Art Fair може да се похвали с голям интерес, още преди стартирането на събитието. Имаме нови участници от различни държави, нови галерии от държави, които са били наши гости и това може само да ни радва. Вчерашното откриване беше изключително магично. Имахме посланици от 8 държави, министърът на културата откри изложението, както и кметът Терзиев. Всички бяха изключително щастливи, както и ние - разбира се, защото цяла година чакаме момента, в който да празнуваме изкуството", обясни създателят на изложението Суни Данаджъ.

Посетителите ще могат да видят живопис, скулптура, фотография, инсталации, видео, дигитално и интердисциплинарно изкуство. Сред представените артисти са 88 български и международни автори от различни поколения, включително Кристо и Жан-Клод, Carsten Nicolai, Tomás Saraceno, Peter Fend, Сашо Стоицов, Свилен Блажев, Антон Стоянов, Мика Сав и много други.

"Исках да покажа визията на нашата галерия по някакъв начин. Затова избрахме четирима артисти - двама от 80-те, с които работим все още и двама по-млади. Например Али Катан, който работи в Анкара. Работим с него от 1984-та. Или пък Есат Теканд, с който работим от самото начало. Това са артисти, с които съм израснала и за мен е чест да работя с тях. И както направиха моите родители, аз доведох своето поколение в галерията. Тук можем да видим Ардан Озменоглу - тя прави картини с листчета и стъклени скулптори. Виждаме и произведения на Гюкан Тюфекчи - млад уличен артист", разказа пред камерите на Actualno.com Сера Саде - директор на една от най-старите галерии за съвременно изкуство в Турция "Siyah Beyaz".

Паралелно с изложението от 9 до 11 октомври ще се проведе конферентната програма SAF Talks. Тя ще срещне публиката с международни експерти, художници, куратори, колекционери, културни мениджъри и журналисти чрез лекции, презентации и дискусии. Sofia Art Fair 2026 ще предложи и съпътстваща програма със специални проекти, кураторски турове, арт медиация и творчески занимания, както и обособени AR/VR изживявания, детска зона и място за срещи.

Билети се продават онлайн на www.sofiaartfair.art и на място. Посещението е безплатно за деца и младежи до 18-годишна възраст, както и за хора в неравностойно положение.

Организатор на събитието е Фондация "София диша", а съорганизатор - Art & Culture Today. Sofia Art Fair 2026 се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и е част от Националния културен календар за 2026 г. SAF се осъществява и с финансовата помощ на Столична община и е част от Календара на културните събития на Столична община за 2026 г.

Потопете се в няколко дни на изкуство, разговори и приятни преживявания с програмата на международното изложение за съвременно изкуство.