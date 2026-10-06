Кабинетът "Радев":

Най-голямата "Петък вечер" ще бъде на 25 ноември в зала 1 на НДК

06 октомври 2026, 14:03 часа 585 прочитания 0 коментара
Снимка: Artvent
Най-голямата "Петък вечер" ще бъде на 25 ноември в зала 1 на НДК

След 150 представления, десетки хиляди зрители в цялата страна и стотици часове смях хитовата комедия "Петък вечер" излиза на най-голямата сцена в своята история. На 25 ноември Павел Иванов, Стоян Дойчев, Филип Буков, Христо Пъдев и Александър Деянов-Skiller ще се съберат в зала 1 на НДК за Най-голямата "Петък вечер" - специално издание на спектакъла.

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Познатата на публиката история ще запази своя дух и хумор, но ще получи по-различен сценичен облик, създаден за това събитие. "Петък вечер" ще излезе от обичайните си рамки, за да изпълни не само сцената, но и пространството на залата.

Павел Иванов, Стоян Дойчев, Филип Буков и Христо Пъдев влизат в различни роли и превеждат зрителите през всички етапи на една дълго чакана вечер – от сложната организация и опитите да излезеш от вкъщи до петъчния запой, който разбърква плановете, спомените и пъзела на следващата сутрин. С музиката и бийтбокса на Skiller те превръщат добре познати ситуации от живота на приятелите, съпрузите и бащите в динамична комедия с хореография, танци и много самоирония.

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Вече четири години петимата разказват на публиката за онзи почти свещен момент в края на седмицата, в който всичко изглежда възможно – петък вечер. В онзи етап от живота, когато срещите с приятели стават далечен блян, а подготовката за едно излизане понякога продължава по-дълго от самото излизане.

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"Петък вечер", под режисурата на Ивайло Ненов, е спектакъл за малките бягства от ежедневието, за приятелството и за онази жажда за свобода, която не изчезва с порастването – просто става все по-трудна за организиране. Защото понякога най-смелата мечта на един мъж е само да излезе с приятели. Текстовете са на Ваня Георгиева и "една камара батковци".

На 25 ноември в зала 1 на НДК сряда няма да бъде Малкият петък. Този път ще бъде най-голямата "Петък вечер". Билети ще откриете ТУК.

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Петък вечер театър български театър
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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