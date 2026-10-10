Джеф Безос: Изкуственият интелект ще доведе до 3-дневна работна седмица

Основателят на Amazon Джеф Безос предвижда, че изкуственият интелект ще доведе до тридневна работна седмица и завръщане към домакинствата с един доход. Според него продуктивността, базирана на AI, ще създаде такова изобилие от ресурси, че хората вече няма да се нуждаят от две работни места, за да се издържат, което ще предизвика и недостиг на работна ръка.

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Безос казва, че AI представлява предизвикателство за инвеститорите, но неговите собствени компании са изправени пред възможност да спечелят. Въпреки че е оптимист за дългосрочния потенциал на технологията, Безос признава, че за инвеститорите пътят е по-несигурен. Той определя като „трудно“ да се разбере дали бумът около AI е балон, макар технологията да е реална.

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