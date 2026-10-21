Феновете на Vivacom GAME ON подкрепиха любимите си отбори с над 1,5 милиона изигравания на мобилната игра "Кало Змея: Гръм & Run"

След оспорвана битка титлата Fiber CHAMP 2026 спечели отборът на Kriskata

Отборът на Kriskata спечели титлата Fiber Champ на България за втора поредна година след оспорвана битка с тима на Christofer White на големия супергеройски финал на Vivacom GAME ON 2026 в София. Този сезон победата зависеше не само от уменията на геймърите, но и от активността на феновете, които повлияха пряко върху развоя на турнира, играейки първата мобилна игра на Vivacom GAME ON 2026 - "Кало Змея: Гръм & Run", в подкрепа на любимия си отбор.

Феновете в супергеройското приключение този сезон изиграха над 1,5 милиона пъти мобилната игра "Кало Змея: Гръм & Run" и помогнаха на любимите си отбори да натрупат ценни GIGA BITS по пътя към финала. Феновете имаха възможност да повлияят на развръзката и на живо по време на големия финал - над 1000 фена подкрепиха своите фаворити в "Кало Змея: Гръм & Run".

"С Vivacom GAME ON показваме, че технологиите са много повече от средство за забавление – те ни свързват и ни дават възможност да бъдем част от общност. Тази година поставихме феновете в центъра на турнира и им дадохме възможност не просто да наблюдават, а активно да влияят на развитието на надпреварата. Вярваме, че именно в това е силата на технологиите – да сближават създателите на съдържание с техните фенове и да създават нови начини за общуване и споделени преживявания", коментира Теодора Витева, директор "Маркетингови комуникации" във Vivacom.

Vivacom GAME ON 2026 изведе гейминг преживяването отвъд екрана в най-зрелищния сезон досега. За първи път вселената на първия български супергерой "Кало Змея" се преплете със света на гейминга, превръщайки се в част от интерактивна надпревара чрез мобилната игра "Кало Змея: Гръм & Run", създадена от Vivacom и Chase A Cloud специално за турнира. Така супергеройските приключения и състезателният дух се обединиха в едно уникално гейминг изживяване.

Отборите на Kriskata и Christofer White премериха сили в оспорвана битка с директна победа за 3 от 5 игри, в която надделя Kriskata и спечели титлата Fiber Champ на Vivacom GAME ON 2026. А най-добрият играч на "Кало Змея: Гръм & Run" за цяла България, Slavina18, се изправи и в специален двубой срещу фен на отбора на Kriskata.

Големият финал в Joy Station събра на едно място геймъри и фенове, които имаха възможност да се срещнат с любимите си създатели на съдържание, да участват в игри и активности на партньорските щандове и да спечелят награди. Впечатляващата активация на Vivacom и Samsung, създадена специално за финала, пренесе вселената на "Кало Змея: Гръм & Run" директно сред публиката и даде на феновете силата да повлияят пряко върху крайния резултат от надпреварата.

Vivacom GAME ON 2026 се проведе в партньорство с Chase A Cloud, Samsung и Logitech G с организация от TDB Play. Турнирът отново показа възможностите на оптичната мрежа Vivacom Fiber, която дава сила на истинските геймъри, осигурявайки бърза и стабилна връзка за онлайн игри и стрийминг.

Повече информация за турнира и всички епизоди от сезона можете да откриете на vivacom.bg.