Грешката за сръбските власти се оказа вярна: Македонската опозиция потвърди думи на Демерджиев

Продължава полемиката в Република Северна Македония около лапсуса на вицепремиера и вътрешен министър Иван Демерджиев за "сръбските власти" в Северна Македония. Говорейки за искането за екстрадиция на Ива Михайлова, българският вътрешен министър каза в интервю за подкаст, че няма да я предадем на сръбските, вместо на македонските власти, а после добави, че грешката му не е чак толкова голяма.

Защо грешката е вярна?

Това е така, тъй като още през юни докладът на Европейския парламент констатира ширещо се сръбско влияние в югозападната ни съседка. Междувременно това лято македоно-сръбски полицейски патрули охраняваха Охрид, а Сърбия даже си има "вицепремиер" в лицето на сръбския агент Иван Стоилкович.

Мицкоски не отговаря на Демерджиев заради Вучич

Вчера попитан за изявленията на български официални лица, Мицкоски заяви, че има какво да отговори, но че те не заслужават внимание, предаде Рацин.

Опозиционната македонска партия СДСМ твърди, че причината за тази позиция е тясната връзка на Мицкоски с Александър Вучич и политическите, медийните и бизнес интересите, които според партията свързват двете власти.

СДСМ споменава конкретно сръбската Алта банка и бизнес дейностите, свързани с търговията с електроенергия, твърдейки, че има интереси, които карат Мицковски да избягва конфронтация с Белград.

„ВМРО е инструментът, Мицкоски е изпълнителят, а Вучич е диригентът“, заяви СДСМ, оценявайки, че мълчанието на премиера по изявлението на Демерджиев е свързано с отношенията му със сръбските власти.

Така, макар и да осъди думите на българския министър, СДСМ на практика призна, че те са факт. ОЩЕ: След истината за сръбското влияние в РСМ: Вижте безсилния отговор на Мицкоски към Демерджиев