iPhone 18 Pro или 18 Pro Max: кой размер е правилният за вас?

Доскоро логиката при Pro и Pro Max беше сравнително проста – ако искаш най-добрия iPhone, просто посягаш към най-големия. При серията iPhone 18 обаче ситуацията е доста по-интересна, защото Apple е доближила двата модела толкова много като възможности, че размерът вече се превръща в основната разлика между тях.

И двата модела вече се предлагат в Yettel, а ако в момента се чудите кой от тях да бъде следващият ви iPhone, въпросът не е просто дали предпочитате 6,3 или 6,9 инча. Тези 0,6 инча променят доста повече, отколкото изглежда на хартия – от начина, по който пишете съобщение в движение, до това колко удобно гледате видео, снимате, обработвате кадри или използвате телефона като работен инструмент. В същото време изборът на по-малкия модел почти не изисква компромис с основните възможности.

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max използват един и същ чип A20 Pro, имат еднаква система от камери и предлагат ProMotion с адаптивна честота до 120 Hz и пикова яркост на открито до 3000 нита. И при двата модела основната камера е с променлива бленда, налични са едни и същи професионални настройки за снимки и видео, а конфигурациите достигат до 2 TB пространство за съхранение.

Това променя логиката на избора. По отношение на камерите, производителността и основните функции по-малкият модел не отстъпва на Pro Max. Затова решението се свежда основно до три практически разлики – размер, тегло и автономност.

6,3 инча: повече удобство във всекидневието

iPhone 18 Pro е с 6,3-инчов дисплей и тежи 211 грама, докато Pro Max достига 6,9 инча и 249 грама. Разликата е 38 грама, което на хартия не изглежда като нещо особено, но в ръката се усеща веднага.

По-малкият Pro не е лек телефон, но се контролира по-лесно. Палецът стига по-лесно до по-голяма част от екрана, писането с една ръка е естествено, а при постоянно вадене и прибиране на телефона в движение се изисква по-малко усилие. Това са дребни детайли, които не правят впечатление в магазина, но се натрупват през целия ден.

Ако отговаряте на съобщение, докато вървите, проверявате карта, снимате нещо набързо или просто превъртате социалните мрежи с една ръка, Pro е осезаемо по-удобен. При прост тест това се вижда много ясно – достигането до горната част на дисплея и използването с една ръка са значително по-лесни при 6,3-инчовия модел.

Така iPhone 18 Pro не изглежда като компромисен вариант, а предлага основните Pro възможности в по-удобен корпус.

6,9 инча: повече пространство за съдържание и работа

Дисплеите на двата модела имат еднаква плътност от около 460 ppi и еднакви пикови стойности на яркостта. Предимството на Pro Max идва от по-голямата физическа площ, която се усеща при гледане на съдържание, работа със снимки и графики и използване на камерата.

При гледане на видео разликата е видима, но по-големият панел е още по-полезен, когато телефонът се използва за работа. При снимки или обработка на видео по-големият екран е осезаемо предимство – виждате повече детайли и можете по-лесно да прецените кадъра още докато снимате.

Размерът не променя възможностите на камерите

Преди няколко години човек лесно можеше да оправдае покупката на по-големия модел с по-добрата камера. Тази година този аргумент почти изчезва, защото двата телефона използват еднаква тройна 48 MP камера система, включително новата променлива бленда при основната камера, професионални настройки, хистограма, контрол на бялото и 4K видео при 120 кадъра в секунда. Това е страхотна новина за хората, които обичат да снимат, но не искат огромен смартфон. iPhone 18 Pro вече ви дава същото качество и същите възможности, без да се налага да носите почти четвърт килограм в джоба.

Pro Max все пак има косвено предимство при снимане – не заради камерите, а заради по-големия екран и по-дългата автономност. При продължително снимане, концерт, събитие или пътуване именно тези две характеристики могат да имат по-голямо значение от самия хардуер на камерите.

Батерията е най-силният аргумент за Pro Max

Ако размерът на дисплея е въпрос на предпочитание, автономността е по-обективна разлика. Apple посочва до 36 часа възпроизвеждане на видео при iPhone 18 Pro и до 45 часа при Pro Max.

iPhone 18 Pro също предлага дълга автономност и не оставя усещане за по-малък модел, който непременно трябва да бъде зареждан по средата на деня. Pro Max обаче дава допълнителен резерв, който е особено ценен при пътуване, навигация, снимане и интензивна ежедневна употреба.

Разликата е най-осезаема за хората, които използват iPhone като основен инструмент през целия ден. При снимане, качване на съдържание, продължителна навигация и често използване на екрана допълнителният резерв намалява необходимостта да мислите за зареждане в рамките на деня.

При зареждането разлика почти няма

И двата модела се зареждат с много сходна скорост и могат да достигнат приблизително 50% за около 15 минути с подходящ 60W адаптер. Така Pro Max получава по-голяма батерия, без това да води до някакъв драматичен недостатък при зареждането, което подсилва предимството му.

249 грама обаче се усещат

Тук трябва да бъдем напълно честни – iPhone 18 Pro Max е тежък. 249 грама без калъф са сериозна стойност, а с по-солидна защита теглото се увеличава допълнително. Това не е проблем във всяка ситуация. Ако използвате телефона за кратко и с две ръце, разликата може да не ви направи особено впечатление. При продължително четене, снимане или гледане на съдържание обаче теглото се усеща повече.

iPhone 18 Pro също не е лек, но е по-лесен за държане и контролиране и натоварва по-малко ръката при продължителна употреба.

Кой трябва да избере iPhone 18 Pro?

За хората, които използват телефона предимно за комуникация, социални мрежи, снимки, музика, навигация и всекидневни задачи, iPhone 18 Pro е подходящият избор. Той предлага почти всички възможности на Pro Max в по-удобен корпус. Той е особено подходящ за хора, които често пишат в движение, използват телефона с една ръка и не искат устройството им да се усеща като малък таблет. Това не означава отказ от възможностите на камерите, производителността или основните Pro функции.

А кой трябва да вземе Pro Max?



Pro Max е по-подходящ за хората, които използват iPhone като работен инструмент. Ако снимате много, гледате и обработвате видео, работите със снимки, използвате продължително навигация или поставяте максималната автономност на първо място, по-големият модел има сериозни практически предимства. Той не предлага по-мощен процесор или по-добри камери, а повече пространство, на което да използвате същите възможности, и по-дълга автономност.

Няма по-добър размер – има по-подходящ

При серията iPhone 18 Pro изборът между двата модела не е избор между повече функции и по-малък телефон.

iPhone 18 Pro предлага чипа A20 Pro, същата система от камери и същите основни характеристики на ProMotion дисплея в по-компактен корпус. Pro Max добавя две предимства, които не могат да бъдат осигурени чрез софтуерна актуализация – повече физическа площ на екрана и по-дълга автономност. Така Pro е за хората, които искат максимума от iPhone, но държат на удобството, а Pro Max – за тези, които са готови да приемат по-големия корпус и теглото в замяна на по-голям екран и по-дълго време за използване.

iPhone 18 Pro и Pro Max вече са в Yettel

Цената на iPhone 18 Pro с 256GB памет е 1249,99 евро в брой или 59,99 евро на месец на лизинг за две години с план Total Unlimited MAX.

При покупка с двугодишен план Total Unlimite MAX iPhone 18 Pro Max 256 GB се предлага на цена от 1349,99 евро в брой или на лизинг за 64,99 евро на месец.