Пробив на Neuralink - парализиран мъж управлява дрон с мисълта си (ВИДЕО)

Стартъп компанията Neuralink на Илон Мъск обяви пробив - парализиран мъж е успял да контролира дрон, използвайки само силата на мисълта. Пациентът, който е претърпял травма на гръбначния мозък, е използвал имплантиран мозъчен интерфейс, за да управлява дрона, а по-късно е написал компютърен код, свързващ чипа Neuralink със системата за управление на дрона.
Това е първият път, когато човек с пълна парализа е управлявал дистанционно устройство без никакво физическо движение или външни сензори.
Neuralink казва, че технологията може да проправи пътя за възстановяване на независимостта на хора с тежки наранявания.